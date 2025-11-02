امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

انتخابات مجلس عراق

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۱- ۱۶:۵۰
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بی‌ثباتی قیمت برنج
بی‌ثباتی قیمت برنج
۱۴۰۴-۰۸-۱۰
قطع آب ادارات پر مصرف؛ قانون برای همه یکسان است
قطع آب ادارات پر مصرف؛ قانون برای همه یکسان است
۱۴۰۴-۰۸-۱۰
سربلند مثل غزه
سربلند مثل غزه
۱۴۰۴-۰۸-۱۰
نگاتیو‌های دست شیطان
نگاتیو‌های دست شیطان
۱۴۰۴-۰۸-۱۰
خبرهای مرتبط

زمان دوره سکوت انتخاباتی در عراق اعلام شد

تخلفات انتخاباتی مجلس عراق، کار دست نامزد‌ها داد

برچسب ها: انتخابات عراق ، پارلمان عراق
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 