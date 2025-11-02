پخش زنده
امروز: -
مشاور رئیسجمهور در امور تشکلها و احزاب با تأکید بر نقش محوری استان زنجان در دولت چهاردهم گفت: این استان با اتکا به ظرفیتهای انسانی، علمی و طبیعی خود میتواند در سطح ملی و حتی فراملی اثرگذار باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ آهی در جلسه شورای اداری استان زنجان گفت: زنجان از استانهایی است که باید در مسیر توسعه پایدار گام بردارد و با استفاده درست از سرمایههای انسانی، نخبگان و ظرفیتهای طبیعی خود، جایگاه برجستهای در دولت چهاردهم و در عرصههای ملی و بینالمللی پیدا کند.
وی با اشاره به ضرورت معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در استان افزود: در نظر داریم روزی با عنوان «روز زنجان» در برج میلاد تهران برگزار کنیم تا ظرفیتها و فرصتهای سرمایهگذاری این استان به سرمایهگذاران داخلی و خارجی معرفی شود.
مشاور رئیسجمهور با تجلیل از دانشمندان و فرهیختگان زنجانی از جمله شهید شهریاری، تأکید کرد: نباید اجازه دهیم صنایع خام از استان خارج شود؛ بلکه باید با ایجاد زنجیره ارزش، ارزش افزوده بالایی برای استان و کشور فراهم کنیم.
آهی در ادامه یکی از محورهای اصلی دولت چهاردهم را کوچکسازی و چابکسازی ساختار اداری عنوان کرد و گفت: هدف از کوچکسازی، حذف بوروکراسیهای طولانی و تسهیل امور مردم است تا دولت بتواند با هزینه کمتر، کارآمدتر عمل کند و در مسیر آبادانی کشور گامهای مؤثرتری بردارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوادث اخیر منطقه و مقاومت مردم گفت: در این ایام دیدیم که جوانان و مردم ایران چگونه با ایمان و شجاعت از کشور و نظام خود دفاع کردند و زیر بار زور نرفتند.
آهی با تأکید بر ضرورت وفاق و همگرایی ملی در دولت چهاردهم تصریح کرد: باید از تمامی ظرفیتها و گرایشهای مختلف مردمی برای ساختن ایران استفاده کنیم. ابتدا باید آسیبها را شناسایی و سپس با گفتوگوی ملی و فراملی، زمینه جذب حداکثری مشارکت مردم را فراهم کنیم.
وی همچنین شعار رئیسجمهور مبنی بر «صدای بیصدایان بودن» را یادآور شد و افزود: دولت باید همواره منافع ملی و دغدغههای مردم را در اولویت قرار دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوادث اخیر منطقه و مقاومت مردم گفت: در این ایام دیدیم که جوانان و مردم ایران چگونه با ایمان و شجاعت از کشور و نظام خود دفاع کردند و زیر بار زور نرفتند.
آهی با تأکید بر ضرورت وفاق و همگرایی ملی در دولت چهاردهم تصریح کرد: باید از تمامی ظرفیتها و گرایشهای مختلف مردمی برای ساختن ایران استفاده کنیم. ابتدا باید آسیبها را شناسایی و سپس با گفتوگوی ملی و فراملی، زمینه جذب حداکثری مشارکت مردم را فراهم کنیم.
وی همچنین شعار رئیسجمهور مبنی بر «صدای بیصدایان بودن» را یادآور شد و افزود: دولت باید همواره منافع ملی و دغدغههای مردم را در اولویت قرار دهد.