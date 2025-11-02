در آستانه ۱۴ آبان، اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان بهارستان، اهمیت مشارکت در انتخابات و فرهنگ‌سازی انتخاباتی را محور جلسه اخیر خود قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بهارستان گفت: شرکت در انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران یک وظیفه دینی و ملی به شمار می‌رود و لازم است از هم‌اکنون برنامه‌ریزی‌های فرهنگی لازم برای ارتقای آگاهی عمومی در این زمینه انجام شود.

سید سجاد موسوی افزود: اعضا با اشاره به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ماه‌های آینده، بر لزوم فراهم کردن بستر مناسب برای تبلیغات عادلانه و سالم انتخاباتی تأکید کردند تا نامزدها بتوانند دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود را به‌صورت برابر و شفاف در اختیار مردم قرار دهند.

در ادامه این نشست تصریح شد که فرهنگ اسلامی و دینی جامعه ایران ظرفیت مناسبی برای نهادینه‌سازی اخلاق انتخاباتی دارد و دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای باید نقش مؤثری در ترویج این فرهنگ ایفا کنند .