در کنار تجمع‌ها و تبلیغات نامزد‌های مختلف خبر‌هایی هم از برخی تلاش‌ها برای خرید و فروش کارت‌های انتخاباتی شنیده می‌شود. عراقی‌ها این اقدامات غیر قانونی را محکوم و خواهان برخورد با عاملان آن هستند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ در تازه‌ترین اقدام شورای عالی فتوای کردستان اعلام کرده، خرید و فروش کارت‌های انتخاباتی حرام است، پیشتر عشایر استان الانبار هم در نشستی مخالفت شدید خود را با این اقدام غیر قانونی اعلام کردند.

رزاق الاسدی سخنگوی کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق در کربلا می‌گوید: کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق در کربلا و سایر ۱۸ حوزه انتخابیه نظارت دقیق بر اجرای درست قانون دارد هرگونه تخلفی در زمینه خرید و فروش آرا و کارت‌های انتخاباتی توسط احزاب و بزرگان شیعه، اهل سنت و کُرد به شدت محکوم شده و دستگاه امنیتی و قضایی نیز با آن برخورد می‌کند.

وزارت کشور عراق هم همزمان با شایعاتی مبنی بر حضور نزدیک به ۲۰ هزار نیروی داعشی در مرز‌های سوریه با عراق اعلام کرده؛ ۱۷۰ هزار نیروی نظامی در تأمین امنیت حوزه‌های رأی‌گیری در روز‌های رأی‌گیری مشارکت خواهند داشت.