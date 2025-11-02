وزیر صنعت، معدن و تجارت برای شنیدن نظرات نمایندگان مجلس پس از بررسی گزارش اجرای سال اول برنامه هفتم در محل کمیسیون تلفیق حاضر شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه برای بررسی گزارش عملکرد یکساله برنامه هفتم با محوریت وزارت صمت آغاز شد.

در این جلسه سید محمد اتابک، وزیر صمت حضور پیدا کرد تا از عملکرد وزارتخانه اش در اجرای سال اول برنامه هفتم در حوزه صنعت و معدن، تجارت دفاع کند.

پیش از این بررسی گزارش یکساله برنامه هفتم در کمیسیون‌های تخصصی انجام و گزارش نهایی آن به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال شده است.