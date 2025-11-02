پخش زنده
سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی با حضور در منطقه پدافند هوایی شمال غرب ارتش از بخشهای مختلف این یگان پدافندی بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی جانشین ستاد کل نیروهای مسلح به همراه امیر سرتیپ الهامی جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش و امیر دریادار محمد موسوی معاون عملیات ارتش از بخشهای مختلف منطقه پدافند هوایی شمالغرب ارتش بازدید و توان دفاعی و آمادگی رزمی این یگان را مورد ارزیابی قرار داد.
جانشین ستاد کل نیروهای مسلح در این بازدید ضمن دیدار با کارکنان این یگان و گرامیداشت یادوخاطره شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه نیروی پدافندهوایی ارتش گفت: منطقه پدافند هوایی شمالغرب یکی از مناطق حساس و مهم پدافندی است و کارکنان این منطقه در دفاع مقدس ۱۲ روزه مخلصانه، شجاعانه و مقتدرانه در دفاع از فضای آسمان کشور ایستادند و برگ زرین دیگری بر تاریخ پرافتخار ایران اسلامی افزودند.