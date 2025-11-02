امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

اولین قربانی کاپیتولاسیون

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۱- ۱۷:۳۱
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بی‌ثباتی قیمت برنج
بی‌ثباتی قیمت برنج
۱۴۰۴-۰۸-۱۰
قطع آب ادارات پر مصرف؛ قانون برای همه یکسان است
قطع آب ادارات پر مصرف؛ قانون برای همه یکسان است
۱۴۰۴-۰۸-۱۰
سربلند مثل غزه
سربلند مثل غزه
۱۴۰۴-۰۸-۱۰
نگاتیو‌های دست شیطان
نگاتیو‌های دست شیطان
۱۴۰۴-۰۸-۱۰
خبرهای مرتبط

نه به تحقیر

نطق تاریخی امام خمینی (ره) علیه کاپیتولاسیون؛ آغازگر موج بیداری

برچسب ها: کاپیتولاسیون ، استان کرمانشاه
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 