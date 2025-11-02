پخش زنده
امروز: -
از ابتدای سال تا کنون دو هزار و ۱۳۵ فقره پرونده در حوزه آرد و نان وارد شعب تعزیرات حکومتی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی میگوید: از ابتدای سال تا کنون دو هزار و ۱۳۵ فقره پرونده در حوزه آرد و نان وارد شعب تعزیرات حکومتی استان شده است.
سعید نوراللهی افزود: در هفت ماهه امسال به دو هزار و ۱۲۱ فقره پرونده رسیدگی و برای هزار و ۱۷۳ فقره پرونده ۵۰ میلیارد ریال جریمه صادر شده است.
نوراللهی گفت: در این مدت ۳۸۳ فقره تخلف عرضه خارج از شبکه آرد به ثبت رسیده و برای متخلفان ۳۰ میلیارد ریال جریمه صادر شده است.
او افزود: با وجود افزایش نظارتها همچنان آرد و نان صدر نشین پروندههای تعزیراتی هستند و گرانفروشی، کم فروشی، عرضه خارج از شبکه از جمله مهترین تخلفات این صنف است.