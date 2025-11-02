به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ خانه هلال روستای ورسک سوادکوه، در هفته پدافند عامل افتتاح شد.

خانه هلال روستای ورسک که با همکاری دهیاری و شورای روستای ورسک و جمعیت هلال احمر سوادکوه ساخته شد باتوجه منطقه حادثه خیز سوادکوه نیاز مبرم این خانه هلال که چندین روستا را پوشش می‌دهد در هفته پدافند عامل امروز با حضور پاریاو فرماندار سوادکوه، امام جمعه پل سفید و مسئولین شهرستان مورد بهره برداری قرار گرفت.

در ادامه از ۴ خودرو هلال احمر سوادکوه شامل ۲ خودرو آمبولانس و ۲ خودرو امدادی صفر کیلومتر (نو) با حضور مسئولین رونمایی شد.