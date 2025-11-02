به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیات هندبال سبزوار گفت: امیدرضا سرپوشی و یونس آثاری بازیکنان سبزواری تیم ملی هندبال هستند که با همراهی دیگر سبزواری کادر فنی این تیم (علی بخشی) در رقابت های چهارجانبه تونس حضور خواهند یافت.

قاسم قاسمی افزود: تونس (میزبان)، کویت و گینه دیگر تیم‌ های حاضر در این رقابت‌ ها هستند که تیم ملی کشورمان ابتدا به مصاف تونس می‌ رود، سپس مقابل کویت صف‌ آرایی خواهد کرد و در آخرین بازی خود با گینه رقابت خواهد کرد.