ترکیب تیم ملی سابر ایران برای حضور در جام جهانی الجزایر
رقابتهای جامجهانی الجزایر در شرایطی آغاز خواهد شد که حضور علی پاکدامن در این رویداد در هالهای از ابهام قرار دارد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، اردوی تیم ملی شمشیربازی سابر کشورمان جهت حضور در جامجهانی الجزایر در شرایطی آخرین روز خود را سپری کرد که علی پاکدامن با مصدومیت مواجه شد تا حضور این چهره شاخص تیم ملی در الجزایر با، اما و اگرها همراه باشد.
در این تیم که هدایت آن بر عهده محمد رهبری است تا این لحظه حضور محمد فتوحی، طاها کارگرپور، نیما زاهدی و نیما آقایی قطعی شده، اما وضعیت علیپاکدامن فردا نهایی خواهد شد، هرچند با توجه به نزدیک بودن رقابتهای کشورهای اسلامی به نظر میرسد فدراسیون این سابرست باتجربه را برای این رویداد حفظ کند.
رقابتهای جامجهانی الجزایر از ۱۵ تا ۱۷ آبانماه در شرایطی برگزار میشود که تیم ملی سابر ایران خود را برای حضور در این رویداد آماه میکند. ساشا بیکوف (کمک مربی) این تیم را در سفر به الجزایر همراهی خواهد کرد.