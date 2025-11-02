به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، احداث بزرگراه شهید شوشتری که در محدوده مناطق ۱۴ و ۱۵ پایتخت واقع شده به عنوان قطعه ناتمام کمربندی شهر تهران مورد توجه دوره ششم مدیریت شهری قرار گرفت و عزمی جزم شد تا این مهم به سرانجام رسد.

با توجه به تقاضای ترافیکی ترانزیتی این محور، این طرح از بزرگراه به آزادراه تغییر کاربری داد و بلافاصله باز طراحی آن آغاز شد. اجرای این ابر پروژه بدلیل ملاحظات خاص به دو گام تقسیم شد و گام نخست آن شامل: "احداث باقیمانده تقاطع ثامن (کیلومتر ۰ تا ۲.۴۷) "و "احداث آزادراه شهید شوشتری و تقاطع محلاتی (از کیلومتر ۲.۴۷ تا ۹.۳) " در برنامه اجرا قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه در کاهش ترافیک بزرگراه بسیج، در خصوص بخش آزادراهی شهید شوشتری که از آبانماه سال ۱۴۰۱ آغاز شد، گفت: در ۷ کیلومتر محور اصلی، عملیات نصب نیوجرسی و تیر‌های روشنایی و اجرای آسفالت بیندر صورت گرفته است و تکمیل شبکه جمع آوری آب‌های سطحی و نصب تابلو و علائم در برنامه کاری قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی پنج تقاطع در قالب تعریض دو زیرگذر "کلهر" و "نظامی" و اجرای سه زیرگذر "ارتش"، "تجاره" و "محلاتی" در مراحل پایانی است.

صداقتی با اشاره به آغاز اصلاحات هندسی محدوده "میدان فدک و اتصال آزادراه به خیابان هجرت" گفت: پیشرفت بخش آزادراهی شهید شوشتری از مرز ۹۰ درصد فراتر رفته است.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران در خصوص بخش ثامن که عملیات اجرایی آن از آذرماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد، اظهار داشت: زیرگذر بزرگراه رستگار به شوشتری به اتمام رسیده و عملیات تکمیلی دو پل نیمه کاره شمال به جنوب شوشتری به رستگار و شمال به شرق شوشتری به بزرگراه امام رضا شامل ایزولاسیون و اجرای درز انبساط در دست اقدام است.

وی با اشاره به اتمام پیاده روسازی و اجرای قرنیز در این پلها، از نصب و اجرای هندریل طی هفته جاری خبر داد.

صداقتی اظهار داشت: دسترسی راستگرد آزادراه شهید شوشتری به غرب بزرگراه امام رضا نیز در مرحله زیرسازی است و تا نیمه آبانماه آماده اجرای اسفالت می‌گردد. وی با اشاره به اجرای فضای سبز در این محدوده، خاطرنشان کرد: این پروژه بزودی آماده اجرای لایه نهایی آسفالت می‌شود.

صداقتی پیشرفت بخش ثامن را ۹۴ درصد اعلام کرد و پاییز امسال را زمان تکمیل دسترسی‌های ثامن برشمرد.