گام نخست آزادراه شهید شوشتری با گذشت بیش از یک دهه از آغاز طراحی، امسال محقق میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، احداث بزرگراه شهید شوشتری که در محدوده مناطق ۱۴ و ۱۵ پایتخت واقع شده به عنوان قطعه ناتمام کمربندی شهر تهران مورد توجه دوره ششم مدیریت شهری قرار گرفت و عزمی جزم شد تا این مهم به سرانجام رسد.
با توجه به تقاضای ترافیکی ترانزیتی این محور، این طرح از بزرگراه به آزادراه تغییر کاربری داد و بلافاصله باز طراحی آن آغاز شد. اجرای این ابر پروژه بدلیل ملاحظات خاص به دو گام تقسیم شد و گام نخست آن شامل: "احداث باقیمانده تقاطع ثامن (کیلومتر ۰ تا ۲.۴۷) "و "احداث آزادراه شهید شوشتری و تقاطع محلاتی (از کیلومتر ۲.۴۷ تا ۹.۳) " در برنامه اجرا قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه در کاهش ترافیک بزرگراه بسیج، در خصوص بخش آزادراهی شهید شوشتری که از آبانماه سال ۱۴۰۱ آغاز شد، گفت: در ۷ کیلومتر محور اصلی، عملیات نصب نیوجرسی و تیرهای روشنایی و اجرای آسفالت بیندر صورت گرفته است و تکمیل شبکه جمع آوری آبهای سطحی و نصب تابلو و علائم در برنامه کاری قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی پنج تقاطع در قالب تعریض دو زیرگذر "کلهر" و "نظامی" و اجرای سه زیرگذر "ارتش"، "تجاره" و "محلاتی" در مراحل پایانی است.
صداقتی با اشاره به آغاز اصلاحات هندسی محدوده "میدان فدک و اتصال آزادراه به خیابان هجرت" گفت: پیشرفت بخش آزادراهی شهید شوشتری از مرز ۹۰ درصد فراتر رفته است.
مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران در خصوص بخش ثامن که عملیات اجرایی آن از آذرماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد، اظهار داشت: زیرگذر بزرگراه رستگار به شوشتری به اتمام رسیده و عملیات تکمیلی دو پل نیمه کاره شمال به جنوب شوشتری به رستگار و شمال به شرق شوشتری به بزرگراه امام رضا شامل ایزولاسیون و اجرای درز انبساط در دست اقدام است.
وی با اشاره به اتمام پیاده روسازی و اجرای قرنیز در این پلها، از نصب و اجرای هندریل طی هفته جاری خبر داد.
صداقتی اظهار داشت: دسترسی راستگرد آزادراه شهید شوشتری به غرب بزرگراه امام رضا نیز در مرحله زیرسازی است و تا نیمه آبانماه آماده اجرای اسفالت میگردد. وی با اشاره به اجرای فضای سبز در این محدوده، خاطرنشان کرد: این پروژه بزودی آماده اجرای لایه نهایی آسفالت میشود.
صداقتی پیشرفت بخش ثامن را ۹۴ درصد اعلام کرد و پاییز امسال را زمان تکمیل دسترسیهای ثامن برشمرد.