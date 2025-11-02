پخش زنده
اگر به دکوراسیون، ظروف زیبا یا تجهیزات آشپزخانه علاقهمندید، آذرماه امسال فرصت طلایی شماست؛ جایی که ۲۰۰ برند ایرانی تازهترین محصولاتشان را در شهر آفتاب عرضه میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما:نمایشگاه خانه و آشپرخانه با حضور و مشارکت ۲۰۰ تولید کننده حوزه لوازم خانگی غیر برقی و با حمایت برندها و واحدها بزرگ تولیدی و صادراتی کشور، از ۱۲ الی ۱۵ آذر ماه در محل نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب برگزار می شود.
بهرام شایسته رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه خانه و آشپزخانه گفت: نمایشگاه خانه و آشپزخانه در حوزه ظروف چینی، بلور و کریستال، تجهیزات پختوپز، ظروف پلاستیکی، لوازم دکوری و تزئینی منزل در مدرنترین مرکز نمایشگاهی ایران برگزار میشود.
وی به اهمیت و نقش برگزاری این رویداد در توسعه صنعت خانه و آشپزخانه اشاره کرد و افزود:در حال حاضر حدود ۲۰ درصد اشتغال کشور در حوزه کسب و کار، به صنعت خانه و آشپزخانه اختصاص دارد بنابرین میتوان اذعان داشت که این حوزه یکی از مهمترین صنایع کشورمحسوب میشود.
شایسته اضافه کرد: ظروف و تجهیزات آشپزخانه شامل چینی، بلور و کریستال، لوازم پلاستیکی، چوبی و فلزی، تجهیزات پختوپز و لوازم دکوری و تزئینی، پتانسیل بالایی برای صادرات دارد. تراکنش مالی این صنعت در جهان بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار است؛ لذا ما هم تلاش خواهیم کرد با برگزاری این نمایشگاه تخصصی و با توجه به پتانسیلهای داخلی، سهم چشم گیری ازگردش مالی کلان این حوزه داشته باشیم.
رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه تخصصی خانه و آشپزخانه گفت:با توجه به برسیهای میدانی، تولیدات حوزه خانه و آشپزخانه توانایی بالایی برای صادرات دارند، همچنین به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ قیمتی میتوانیم رتبه یک منطقه باشیم و علاوه بر پیش گیری از خام فروشی و توسعه اشتغال، به ارز آوری کشور هم کمک کنیم.
وی ادامه داد: در حال حاظر محصولات تولیدی کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم و همچنین با واسطه به کشورهای دیگر دنیا صادر میشود و حتی مشاهده شده برخی محصولات و تولیدات کشور در زمینه ظروف، دکوری و تزئینی از طریق کشورهای همسایه خریداری و با نام و برندی دیگر به فروش میرسد.
شایسته خاطرنشان کرد: بنابراین تلاش میکنیم تا فروش و بازاریابی گستردهای در حوزه لوازم خانه و آشپز خانه در سطح کشور و دیگر کشورهای منطقه انجام دهیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برنامه شده است تا در طول روزهای برگزاری نمایشگاه: فعالان حوزه صنعت خانه و آشپزخانه، لوازم خانگی، دکوری و تزئینی، از سراسر ایران و کشورهای منطقه از نمایشگاه خانه و آشپزخانه تهران بازدید کنند.
گفتنی است نمایشگاه تخصصی خانه و آشپرخانه از ۱۲ الی ۱۵ آذر ماه هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۷ در محل نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب آماده بازدید علاقمندان است.