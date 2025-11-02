پخش زنده
نماینده تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی: حمایت از دانشگاههای داخلی اقدامی اقتصادی بهنفع کشور و سرمایهگذاری برای رفاه دانشجویان داخلی یک ضرورت ملی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید جلیل میرمحمدی در نشست فراکسیون دانشگاهیان، آموزش عالی و آیندهپژوهی مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمبود خوابگاه و افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی گفت: زمانی ۱۲۰ دانشجو داشتیم و امروز باید برای ۳۷۰ دانشجوی پزشکی امکانات فراهم کنیم، در حالیکه هیچ خوابگاه جدیدی ساخته نشده است. توسعه آموزش عالی بدون توسعه زیرساختهای رفاهی، ظلم به دانشجو است.
وی با بیان اینکه حمایت از دانشگاههای داخلی اقدامی اقتصادی بهنفع کشور است، افزود: تحصیل یک دانشجوی پزشکی در خارج از کشور سالانه نزدیک به یک میلیارد تومان هزینه دارد، در حالیکه در ایران با حدود ۵۰ میلیون تومان ممکن است؛ بنابراین سرمایهگذاری برای رفاه دانشجویان داخلی یک ضرورت ملی است.