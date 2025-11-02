پخش زنده
بنا بر اعلام مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، از میان ۲۲۵ ناشر پذیرفتهشده و عرضهشده در بازارهای اصلی فرابورس شامل بازارهای اول، دوم و نوآفرین تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ تعداد ۲۰ شرکت موفق به کسب امتیاز کامل ۱۰۰ شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات فرابورس ایران اعلام کرد: امتیاز حاکمیت شرکتی ناشران بر اساس میزان رعایت ضوابط دستورالعمل حاکمیت شرکتی محاسبه شده است.
این ارزیابی بر پایه چهار مؤلفه اصلی «هیئتمدیره و مدیرعامل»، «مجامع عمومی»، «پاسخگویی و افشای اطلاعات» و «گزارشگری پایداری» انجام شد.
بر اساس این گزارش، از میان ۲۲۵ ناشر پذیرفتهشده و عرضهشده در بازارهای اصلی فرابورس شامل بازارهای اول، دوم و نوآفرین تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴، تعداد ۲۰ شرکت موفق به کسب امتیاز کامل ۱۰۰ شدهاند.
در این فهرست، علاوه بر شرکت فرابورس ایران، نام شرکتهایی همچون بیمه اتکایی ایرانیان، برق و انرژی پیوند گستر پارس، تجارت الکترونیک پارسیان کیش، تجلی توسعه معادن و فلزات، کشتیرانی دریای خزر، دارویی رهآورد تأمین، جنرال مکانیک، پتروشیمی زاگرس و مجتمع سیمان غرب آسیا دیده میشود.
همچنین شرکتهای صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز، ملی شیمی کشاورز، شیر پاستوریزه پگاه گیلان، صنایع غذایی مینو شرق، گسترش صنایع روی ایرانیان، فرانسوز یزد، تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا، هتل بینالمللی پارسیان کوثر اصفهان، سرمایهگذاری پویا و بهمنلیزینگ از دیگر ناشرانی هستند که موفق به کسب امتیاز کامل حاکمیت شرکتی شدهاند.
فرابورس ایران در سال ۱۴۰۳ نیز ارزیابی حاکمیت شرکتی ناشران را انجام داد که در این سال ۱۰ ناشر به امتیاز کامل دست یافتند.
مقایسه نتایج سال جاری با سال گذشته نشان میدهد سطح رعایت الزامات حاکمیت شرکتی در میان ناشران فرابورسی روندی صعودی داشته و تعداد شرکتهای دارای امتیاز ۱۰۰ در سال ۱۴۰۴ به ۲۰ ناشر افزایش یافته است.
علاوه بر این میانگین امتیاز کسبشده از سوی ناشران در حوزه حاکمیت شرکتی نیز رشد چشمگیری داشته به طوری که میانگین امتیازات از ۸۷.۷۹ در سال گذشته به ۹۱.۷۲ در سال ۱۴۰۴ رسیده است.