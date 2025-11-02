فرماندهی انتظامی ساری از دستگیری متهمی که با نمایش جعلی رسید بانک، تلفن همراه خریداری می‌کرد در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ عبداله حسن زاده گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از او با نمایش جعلی رسید بانک، موضوع به‌صورت تخصصی در دستور کار مامورین کلانتری ۱۱ این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات ماموران مشخص شد که مالباخته یک موبایل جهت فروش، آگهی کرده و فردی پس از توافق، با نمایش یک رسید پرداخت، کالا را دریافت و محل را ترک کرده است.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهم با استفاده از اپلیکیشن رسیدساز جعلی، تصویری شبیه به رسید بانکی تهیه کرده و بدون انجام تراکنش مالی واقعی، کالا را تصاحب کرده است، افزود: این فرد با اقدامات تخصصی کارآگاهان، شناسایی و ضمن ۴ فقره اعتراف به بزه ارتکابی برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ حسن زاده خاطر نشان کرد: شهروندان پیش از تحویل کالا، حتماً از طریق روش‌های رسمی و مطمئن، تأیید واریز وجه را انجام دهند، مردم می‌توانند در صورت مواجهه با موارد مشکوک، با ۱۱۰ موضوع را گزارش دهند.