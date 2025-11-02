به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس شبکه دامپزشکی مهاباد گفت: واکسیناسیون همزمان تب برفکی در مهاباد از اول شهریورآغاز شده است و تاکنون حدود ۸۰ هزار راس دام سبک و ۱۸ هزار راس دام سنگین علیه بیماری واکسینه کردیم.

عباس آغازبا اشاره به اینکه در این عملیات ۴ اکیپ عملیاتی ویک اکیپ نظارتی مشارکت دارند. افزود: در اجرای این طرح، جمعیت دامی شهرستان مهاباد بصورت رایگان مایه کوبی می‌شود.

دامداران هم برمشارکت همگانی برای مقابله با این بیماری تاکید دارند.

شهرستان مهاباد با۲۷۰ هزار راس دام سبک و سنگین یکی از مراکزتولید گوشت قرمز و فرآورده‌های لبنی در سطح آذربایجان غربی است.

دامداران مهابادی تا اواخر آبان ماه فرصت دارند برای مقابله با بیماری تب برفکی دام‌های خود را به صورت رایگان مایه کوبی کنند.