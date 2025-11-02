پخش زنده
تب برفکی یک بیماری قدیمی، اما این بار با سویه جدید که برای کاهش سطح دربرگیری آن باید مقاومت دامها را بالا ببریم تا این ویروس در کشور همهگیر نشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس شبکه دامپزشکی مهاباد گفت: واکسیناسیون همزمان تب برفکی در مهاباد از اول شهریورآغاز شده است و تاکنون حدود ۸۰ هزار راس دام سبک و ۱۸ هزار راس دام سنگین علیه بیماری واکسینه کردیم.
عباس آغازبا اشاره به اینکه در این عملیات ۴ اکیپ عملیاتی ویک اکیپ نظارتی مشارکت دارند. افزود: در اجرای این طرح، جمعیت دامی شهرستان مهاباد بصورت رایگان مایه کوبی میشود.
دامداران هم برمشارکت همگانی برای مقابله با این بیماری تاکید دارند.
شهرستان مهاباد با۲۷۰ هزار راس دام سبک و سنگین یکی از مراکزتولید گوشت قرمز و فرآوردههای لبنی در سطح آذربایجان غربی است.
دامداران مهابادی تا اواخر آبان ماه فرصت دارند برای مقابله با بیماری تب برفکی دامهای خود را به صورت رایگان مایه کوبی کنند.