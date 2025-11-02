تیم شهرداری همدان در هفته ششم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال جوانان کشور عصر امروز یکشنبه مقابل میهمان خود آلومینیوم اراک به برتری دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این دیدار که با استقبال نزدیک به هزار تماشاگر همراه بود، تیم شهرداری با نتیجه ۲ بر صفر به برتری دست یافت.

شهرداری همدان با این برد همچنان تیم بدون باخت گروه سه لقب گرفت و توانست با چهار پیروزی و یک تساوی در صدرجدول قرار بگیرد.

آلومینیوم اراک که در چهار بازی گذشته خود به برتری رسیده بود، نخستین باخت این فصل را تجربه کرد.