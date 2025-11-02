پخش زنده
امروز: -
با تقدیر از تلاش پنج ساله محمد شعاعی، آقای مرتضی داوودی به عنوان سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در این جلسه با تقدیر از تلاشهای آقای شعاعی گفت: منابع طبیعی صرفاً داراییهای اقتصادی نیستند و حفظ آن جز اولویتهای استانداری و مدیران استان است.
روح الله ابراهیمی گفت: برای کاهش هزینهها و بهبود ارائه خدمات و با توجه به کمبود نیرو باید بخشی از حفاظت از اراضی به صورت هوشمند و با کمک هوش مصنوعی انجام شود.
وی افزود: احیا و توسعه طرحهای آبخیزداری در دستور کار قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: مقابله جدی با تخریب طبیعت با همکاری دستگاههای متولی دستگاههای امنیتی استانداری را میطلبد و موضوع منابع طبیعی خط قرمز مدیران استان است.
وی افزود: یکی از زیرساختهای توسعه تامین زمین است و باید با همکاری سازمانهای متولی در استان طرحهای اقتصادی گردشگری و صنعتی برای توسعه استان در دستور کار قرار دارد.
معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی کشور هم در این مراسم گفت: مدیریت ما در بخش حوزههای آبخیزداری مدیریت خوبی نبوده است.
حسن وحید گفت: ظرفیت کشور و حجم بارندگیها مشخص است، اما بهرهبرداریهای بیش از حد از عرصههای منابع طبیعی مشکلات زیادی را برای ما ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه ۳۰ حوزه آبخیزداری در کشور وجود دارد، افزود: بهرهبرداران اصلی منابع طبیعی مردم هستند و نقش مشارکت مردم و سازمانهای مردم نهاد هرگز نباید دست کم گرفته شود.
معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی کشور گفت: یکی از راهکارهای اساسی که میتواند جلوی تخریب سرزمین مان را بگیرد و آن را احیا کند طرحهای آبخیزداری است.
وحید افزود: بیش از ۸ میلیون هکتار احیای بیابانها در کشور انجام شده که اکثر آنها در کانونهای بحران هستند.
وی گفت: بهرهبرداری بیش از حد از منابع طبیعی، معدن کاری، تغییرات الگوی کشت و تخریب بیبرنامه اراضی منابع طبیعی را و مخاطرات زیادی مواجه کرده است
معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی کشورگفت: دریاچه نمک حوزه بسیار بزرگی است که باید با هم همراهی استانهای مجاور ظرفیتها و چالشهای آن مدیریت شود.