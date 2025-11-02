پخش زنده
شهروندان سودانی ساکن فرانسه که عمدتا کارگری میکنند، روز تعطیل آخر هفته به خیابان آمدند تا از کشتار اخیر در کشورشان بگویند. جنایاتی که تصاویر آن در اینترنت دست به دست میشود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس؛ شهروندان سودانی ساکن فرانسه که عمدتا کارگری میکنند، روز تعطیل آخر هفته به خیابان آمدند تا از کشتار اخیر در کشورشان بگویند. جنایاتی که تصاویر آن در اینترنت دست به دست میشود. سودانیها میگفتند: تصویر را خود تروریستها منتشر میکنند و از این کار لذت میبرند. اما اگر خبرنگاری از جنایتها حرف بزند، کشته میشود.
مشابه بودن جنایت در سودان و غزه، و آدمهای پشت پرده، یهودیان ضد صهیونیسم را هم به تظاهرات کشانده بود..
سودانی ها، از میدان باستی پاریس تا مقصد، علیه حامیان جنایات شعار میدادند.