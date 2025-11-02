پخش زنده
نمایشگاه طرح اسوه در شهرستان هفتکل برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج هفتکل گفت: این نمایشگاه با هدف معرفی و به نمایش گذاشتن فعالیتهای متنوع پایگاههای بسیج در حوزههای فرهنگی، جهادی، اجتماعی، محرومیت زدایی، محله اسلامی و ورزشی برپا شده است.
سرهنگ باقری با اشاره به انتخاب پایگاههای برتر بسیج در شهرستان هفتکل ادامه داد: پس از بررسی فعالیتها ۷ پایگاه برتر برادر و خواهر حوزههای محلات به مرحله شهرستانی راه پیدا کردند.
وی ادامه داد:در ارزیابی نهایی، یک پایگاه برادر و یک پایگاه خواهر به عنوان پایگاههای برتر شهرستان به استان معرفی خواهند شد. امید است با اجرای طرحهایی از جمله طرح اسوه بتوانیم گام مؤثری در جهت ارتقای سطح فرهنگی و جهادی شهرستان هفتکل برداریم.