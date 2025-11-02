پخش زنده
امروز: -
عملیات آمادهسازی اراضی ویژه طرح جوانی جمعیت در هفت شهر جدید کشور مراحل پایانی خود را طی میکند و قرار است تا دهه فجر، زمینهای ۲۰۰ متری به هزار خانواده مشمول این قانون تحویل داده شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در جلسه قرارگاه جوانی جمعیت با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیران کل دفاتر مختلف این شرکت، آخرین وضع طرح های آمادهسازی زمین برای خانوادههای مشمول قانون جوانی جمعیت بررسی شد.
بر اساس مصوبات این نشست، عملیات آمادهسازی اراضی ویژه این طرح تا دهه مبارک فجر سال جاری به پایان میرسد و هزار قطعه زمین ۲۰۰ متری به متقاضیان تحویل خواهد شد.
این اراضی در شهرهای جدید صدرا، بینالود، ایوانکی، فولادشهر، سهند، امیرکبیر و بهارستان قرار دارند و مراحل اجرایی آنها با سرعت مطلوبی پیش میرود.
در این جلسه همچنین بر تسریع در تأمین زمین برای خانوادههای واجد شرایط و ایجاد زیرساختهای لازم برای سکونت پایدار در شهرهای جدید تأکید شد.
به گفته مدیران شرکت عمران شهرهای جدید، هدف این طرح حمایت از خانوادهها و ایجاد شرایط مناسب برای فرزندآوری و سکونت پایدار است.
مسئولان وعده دادهاند علاوه بر هزار قطعه زمین آماده تحویل، طراحی و آمادهسازی اراضی جدید نیز تا پایان سال آغاز شود.
این اقدام گامی در جهت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تحقق سیاستهای کلان وزارت راه و شهرسازی ارزیابی میشود.
طرح های عمرانی مرتبط با این طرح شامل آمادهسازی زیرساختهایی مانند آب، برق، گاز و معابر نیز در حال تکمیل است.
برنامهریزی برای آغاز مراحل بعدی طرح در سال آینده نیز در دستور کار شرکت عمران شهرهای جدید قرار دارد.
این طرح به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه شهرهای جدید و حمایت از خانوادههای جوان، با جدیت در حال پیگیری است.