به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سیدمحسن تجویدی شهردار درچه گفت: این طرح‌ها شامل احداث تصفیه خانه فاضلاب شهری با ظرفیت ۲۰۰۰ مترمکعب در شبانه روز، بوستان سلامت غدیر، بلوار آیت الله شهید رئیسی، آسفالت معابر شهری، پارک سوار اتوبوس‌های درون شهری، پارک محله‌ای گل نرگس، شبکه آبیاری فضای سبز، نصب تمثال مبارک شهدای شهر، احداث نیروگاه خورشیدی ۲۵ کیلو وات خورشیدی ساختمان شهرداری و مرحله اول احداث خیابان شهید سید حسن نصراله بود.

مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان نیز گفت افزود: برخی از این طرح‌ها زیربنایی است نظیر احداث تصفیه خانه فاضلاب شهری برای تامین آب مورد نیاز فضای سبز سطح شهر که این می‌تواند الگویی برای سایر شهرستان‌های استان قرار گیرد.

در این آئین از خانواده معظم شهیدان محمد و امیرحسین براتی و علیرضا پناهی از شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه تجلیل شد.