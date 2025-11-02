پخش زنده
عملیات مرمتی در ۱۷ بنای تاریخی استان با اعتبار ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: مرمت و استحکام بخشی یخدان، مزار شاه سنجان و مسجد خطیب شهر سنگان خواف، اجرای قسمتی از کف سازی محوطه برج رادکان چناران، مرمت رباط عباس آباد تایباد، مرمت رباط فخرآباد بجستان، مرمت و ساماندهی مزار قطب الدین حیدر تربت حیدریه و مرمت رباط سنگ بست فریمان تا کنون اجرایی شده است.
احسان زهره وندی افزود: همچنین مرمت قسمتی از موزه باستان شناسی نیشابور، کف سازی بخشی از محوطه بابا لقمان سرخس، مرمت آب انبار کهنه بجستان، مرمت حمام حاجی رئیس تربت حیدریه و محوطه سازی و تکمیل پارکینگ قنات قصبه گناباد نیز اجرایی شده است.
زهره وندی یادآور شد: مرمت رباط زرنوخ مه ولات، رباط مرندیز بجستان، رباط تروسک تربت حیدریه، رباط های میاندهی و خیرآباد و مزار ابوسعیدابوالخیر در شهرستان مه ولات نیز برای نخستین بار اجرایی شده است.
وی گفت: در مدرسه سلطان العلماء کاشمر نیز که بعد از زلزله در سال گذشته دچار آسیب شدیدی شده بود، عملیات استحکام بخشی، مرمت و احیاء آغاز شده است.
زهره وندی گفت: ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای عملیات مرمت این بناهای تاریخی اختصاص یافته است.