فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از کشف یک قلاده میمون قاچاق در بازرسی ماموران این فرماندهی از محل استعمال و خرید و فروش مواد مخدر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ علی سبحانی گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر با اشراف اطلاعاتی خود مطلع شدند فردی منزل خود را به محل استعمال و خرید و فروش مواد مخدر تبدیل کرده که بلافاصله موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از کسب اطلاعات لازم و هماهنگی با مرجع قضائی همراه با ماموران کلانتری ۱۳ فرماندهی انتظامی شهرستان به محل اعزام و طی یک عملیات ضربتی متهم اصلی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر گفت: در جریان بازرسی از منزل متهم یک قلاده میمون قاچاق که در شرایط غیربهداشتی و ناسالم نگهداری شده بود کشف و پس از انجام مراحل قانونی تحویل اداره محیط زیست شهرستان شد.