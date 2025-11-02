پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی خور و بیابانک از کشف ۲۴ حلقه لاستیک قاچاق در بازرسی مأموران انتظامی از یک دستگاه کامیون خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ سیدرضا علوی گفت: در راستای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید رشیدی حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان خور و بیابانک گفت: در بررسی از این کامیون ۲۴ حلقه لاستیک خارجی قاچاق که فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر بود کشف شد.
این مقام انتظامی ارزش لاستیکهای قاچاق مکشوفه را بالغ بر ۸ میلیارد ریال اعلام و گفت: در این رابطه برای فرد متخلف پرونده تشکیل و تحت رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفت.