به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ سیدرضا علوی گفت: در راستای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید رشیدی حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خور و بیابانک گفت: در بررسی از این کامیون ۲۴ حلقه لاستیک خارجی قاچاق که فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر بود کشف شد.

این مقام انتظامی ارزش لاستیک‌های قاچاق مکشوفه را بالغ بر ۸ میلیارد ریال اعلام و گفت: در این رابطه برای فرد متخلف پرونده تشکیل و تحت رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفت.