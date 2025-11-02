به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مستند سال‌های پایانی زندگی شهید آیت الله اصطهباناتی در شیراز رونمایی شد.

کارگردان مستند شهید رابع گفت: این مستند ۶۵ دقیقه‌ای با تلاش ۱۰۰ نفری مردم فارس ساخته شده است.

مهدی صدیقی افزود : مستند شهید رابع پس از شیراز در استهبان به نمایش درمی آید.

شهید آیت الله میرزا محمدباقر حکیم مروج فلسفه ملاصدرا، از استادان آیت الله قروی اصفهانی، در علوم مختلف جایگاه علنی داشت و او را جامع الاطراف می‌خواندند.

آیت الله اصطهباناتی پرچمدار مشروطه خواهان فارس بود و در برابر حاکم ظالم وقت به پا خاست.

ششم صفر سال ۱۲۸۶ خورشیدی در حسینیه قوام به دستور حاکم وقت به شهادت رسید.

اندیشه هایش توسط شاگردانش و همچنین دانشمندانی، چون الکس کارل در جهان گسترش یافت