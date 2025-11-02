به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ اجلاسیه بزرگداشت ۷۳۱ شهید سلماس در ذیل برنامه های برگزاری کنگره ملی بزرگداشت سرداران و ۱۲هزار شهید آذربایجان‌غربی، با حضور علی علائی فرماندار سلماس، اعضای شورای تأمین، مدیران ادارات شهرستان، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در سالن آمفی‌تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

در این مراسم که با هدف پاسداشت یاد و نام شهدای والامقام و تبیین نقش شهدا در اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، سخنرانان از جمله امام جمعه سلماس، فرماندار، فرمانده سپاه شهدای استان، فرمانده سپاه پاسداران سلماس، بر ادامه راه شهدا، تقویت روحیه ایثار و وحدت ملی و انتقال فرهنگ ایثار به نسل‌های آینده تأکید کردند.

در پایان این اجلاسیه، از خانواده‌های معظم شهدا با اهدای لوح تقدیر تجلیل به‌عمل آمد.