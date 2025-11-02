مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی گفت: یادواره شهدا فرصتی برای بازخوانی هویت ایمانی و فرهنگی ملت ایران است و رسالت آموزش و پرورش، تربیت نسلی بصیر و مؤمن برای پاسداری از راه شهیدان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی در آیین باشکوه یادواره شهدای دانش‌آموزی، ضمن ادای احترام به ساحت قدسی شهیدان اسلام و انقلاب، اظهار داشت: یادواره شهدا، نه صرفاً آیینی برای بزرگداشت نام‌ها، بلکه فرصتی است برای بازخوانی ژرفِ هویت تاریخی، فرهنگی و ایمانی ملتی که در مسیر آزادی و کرامت انسانی، با خونِ فرزندان خویش، هویتی تازه در تاریخ رقم زد.

صمیمی با گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل و هفته بسیج دانش‌آموزی، تصریح کرد: سیزدهم آبان، صفحه‌ای درخشان در دفتر هویت ایرانی و اسلامی است؛ روزی که باید از سه منظرِ بنیادین یعنی بیداری ملی، استقلال سیاسی و بصیرت نسلی مورد تحلیل قرار گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: نخست، این روز یادآور خیزش آگاهانه ملتی است که در برابر تحقیرِ تحمیلی نظام طاغوت و سلطه‌ی بیگانگان ایستاد. در سال ۱۳۴۳، اجرای قانون کاپیتولاسیون، عزت تاریخی ایران را نشانه گرفت؛ قانونی که به موجب آن، هر تبعهٔ خارجی در کشور ما از محاکمه مصون بود و این یعنی نفیِ حاکمیت ملی و اهانت به تمدن هفت‌هزارساله ایران. امام خمینی (ره) در برابر این ننگ تاریخی با شجاعت و روشن‌بینی اعتراض نمود و فریاد حق‌طلبانه‌اش، جرقه‌ای شد برای آغاز نهضتی که سرانجام به طلوع انقلاب اسلامی انجامید.

صمیمی افزود:دومین بُعد اهمیت این روز، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ است؛ رخدادی که در ظاهر اقدامی دانشجویی و دانش آموزی بود، اما در عمق، نماد بلوغ سیاسی و فهم تاریخی یک نسل به‌شمار می‌رود. جوانان آن روزگار نشان دادند که دانش و آگاهی، می‌تواند مرز‌های وابستگی را درنوردد و استقلال واقعی را رقم زند. امام خمینی (ره) این حرکت را «انقلاب دوم» نامیدند، زیرا در حقیقت، این رویداد انقلاب را از سطح سیاسی به مرتبه‌ای معرفتی و هویتی ارتقا داد.

وی تصریح کرد: پس از عظمت ۱۳ آبان، امتداد روحیه مقاومت و ایثار در سال‌های دفاع مقدس است؛ هنگامی که استکبار جهانی، برای انتقام از بیداری ملت ایران، جنگی نابرابر را بر این کشور تحمیل کرد. اما در برابر بمب و گلوله، ایمان و معرفت ایستاد. نوجوانان، جوانان و پیرانِ ما، از محمدحسین فهمیده تا هزاران نامِ آسمانی، در میدان جهاد، کتابِ ایثار را با خون خود نوشتند. فهمیده نمادِ انسانی است که از مرز نوجوانی عبور کرد و در لحظه‌ای سرنوشت‌ساز، به قلهٔ عرفان و عبودیت رسید؛ نوجوانی که با آگاهی و اخلاص، بزرگ‌ترین دارایی خود را فدای سربلندی وطن کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: پایداری و سربلندی امروز ایران اسلامی، ثمرهٔ همان خون‌های پاک است. ما با شهیدان پیمان بسته‌ایم که راه آنان را ادامه دهیم؛ در میدان علم، در سنگر تربیت و در جبهه ایمان. استقلال پایدار، تنها با خودکفایی علمی و فرهنگی ممکن است و رسالت اصلی نظام تعلیم و تربیت، تربیت نسلی عالم، بصیر و مسئول است که بتواند در برابر هجمه‌های فکری و فرهنگی دشمنان ایستادگی کند.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان، کشور به دانش‌آموزان و معلمانی نیاز دارد که با بینش علمی و تعهد اخلاقی، پرچم‌دار عزت و اقتدار ملی باشند. اگر می‌خواهیم در آینده، ایران را مستقل از طمع دیگران ببینیم، باید نسلی را بپرورانیم که جای خالی دانشمندان شهید را پر کند و مسیر رشد و خودباوری را با قدرت ادامه دهد.

صمیمی با اشاره به تهاجم فرهنگی دشمنان تصریح کرد: همان‌گونه که خلیل جبران می‌گوید، اگر بخواهند تمدنی را نابود سازند، نخست جایگاه مادران، معلمان، خانواده و الگو‌های آن جامعه را تضعیف می‌کنند. دشمن نیز با آگاهی از این حقیقت، تلاش دارد جایگاه معلم را کم‌رنگ و یاد شهیدان را کمرنگ سازد تا ریشه‌های هویت ملی تضعیف گردد. ما موظفیم در برابر این ترفند‌ها هوشمندانه عمل کنیم و با تقویت نظام تربیتی، یاد شهیدان را در جانِ نسل‌های آینده زنده نگه داریم.

وی خاطرنشان کرد: شهیدان ناظر بر ما هستند و خون آنان پیمانی است میان نسل‌ها؛ پیمانی که ما را مکلف می‌سازد در مسیر علم، ایمان و عدالت گام برداریم. تا زمانی که این عهد را پاس بداریم و راه شهیدان را با معرفت و مجاهدت ادامه دهیم، پرچم استقلال و عزت این سرزمین بر قله‌ها برافراشته خواهد ماند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان‌غربی در خاتمه خاطرنشان کرد: ما به برکت خون شهدا، امروز در جایگاهی ایستاده‌ایم که می‌توانیم از حق و کرامت تمام مسلمانان دفاع کنیم و با امید به وعده الهی، زمینه‌ساز ظهور عدالت جهانی باشیم.