به گزارش خبرگزاری صدای کهگیلویه و بویراحمد، در ایام فاطمیه اول، حسینیه‌ها، مساجد و هیئت‌های مذهبی در سراسر استان، سیاه‌پوش عزای حضرت زهرا (س) شده‌اند.

هیات های مختلف در شهرهای یاسوج، دوگنبدان، دهدشت، باشت، لنده و دیگر مناطق استان، برنامه‌های متنوعی را برای بزرگداشت این ایام تدارک دیده‌اند تا فضای معنوی فاطمیه در جای‌جای استان جاری شود.

در این مراسم‌ها، عاشقان و دلدادگان خاندان عصمت و طهارت، با دل‌هایی لبریز از اندوه، گرد هم می‌آیند تا یاد بانوی دوعالم را زنده نگه‌دارند.

