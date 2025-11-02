فاطمیه اول، هیات کجا بریم؟
مکان و زمان برگزاری سوگواره ایام فاطمیه اول در مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد در این خبر آمده است.
هیات های مختلف در شهرهای یاسوج، دوگنبدان، دهدشت، باشت، لنده و دیگر مناطق استان، برنامههای متنوعی را برای بزرگداشت این ایام تدارک دیدهاند تا فضای معنوی فاطمیه در جایجای استان جاری شود.
در این مراسمها، عاشقان و دلدادگان خاندان عصمت و طهارت، با دلهایی لبریز از اندوه، گرد هم میآیند تا یاد بانوی دوعالم را زنده نگهدارند.
التماس دعا
فاطمیه اول، هیات کجا بریم؟ فاطمیه اول، هیات کجا بریم؟ فاطمیه اول، هیات کجا بریم؟ فاطمیه اول، هیات کجا بریم؟ فاطمیه اول، هیات کجا بریم؟ فاطمیه اول، هیات کجا بریم؟ فاطمیه اول، هیات کجا بریم؟ فاطمیه اول، هیات کجا بریم؟ فاطمیه اول، هیات کجا بریم؟ فاطمیه اول، هیات کجا بریم؟ فاطمیه اول، هیات کجا بریم؟ فاطمیه اول، هیات کجا بریم؟ فاطمیه اول، هیات کجا بریم؟ فاطمیه اول، هیات کجا بریم؟ فاطمیه اول، هیات کجا بریم؟ فاطمیه اول، هیات کجا بریم؟ فاطمیه اول، هیات کجا بریم؟ فاطمیه اول، هیات کجا بریم؟ فاطمیه اول، هیات کجا بریم؟ فاطمیه اول، هیات کجا بریم؟ فاطمیه اول، هیات کجا بریم؟ فاطمیه اول، هیات کجا بریم؟ فاطمیه اول، هیات کجا بریم؟ فاطمیه اول، هیات کجا بریم؟ فاطمیه اول، هیات کجا بریم؟ فاطمیه اول، هیات کجا بریم؟ فاطمیه اول، هیات کجا بریم؟ فاطمیه اول، هیات کجا بریم؟