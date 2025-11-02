موزه بزرگ مصر، پس از حدود دو دهه انتظار و با حضور سران کشور‌های مختلف، شامگاه یکشنبه در مراسمی باشکوه و پر زرق و برق در کنار اهرام و ابوالهول رسماً افتتاح شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره؛ این موزه که بزرگ‌ترین در جهان و ویژه تمدن فراعنه است، مجموعه‌ای بی‌نظیر از هزاران اثر تاریخی را برای نخستین‌بار در معرض دید عموم قرار می‌دهد.

این موزه گواهی زنده بر نبوغ مردم مصر است. مردم مصر همواره سازنده تمدن، آفریننده شکوه و پیام‌آور صلح بوده‌اند و خواهند بود.

ساخت این موزه نزدیک به ۲۰ سال به طول انجامیده و بیش از یک میلیارد دلار هزینه داشته است. موزه بزرگ مصر از پایان هفته پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.