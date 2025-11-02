به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول انجمن سینمای جوانان ایران در مشهد گفت: فیلم کوتاه «سپس هیچ نبود» به کارگردانی «پارسا دهقانیان» و تهیه کنندگی «ایمان ابراهیمی» به سومین جشنواره‌ بین المللی مکزیک و شانزدهمین دوره جشنواره پاراگوئه راه یافت.

سید محمد مداح حسینی افزود: فیلم سپس هیچ نبود، داستان انسانی بسیار منظم است که روال زندگی روزمره اش را تغییر می دهد.

وی ادامه داد: محمدرضا غفاری، مهسا غفوریان، مهرسانا فراهانی و امیرحسین رضویان به عنوان بازیگر در این فیلم ایفای نقش کردند.

مسئول انجمن سینمای جوانان ایران در مشهد بیان کرد: «ساعد نیکذات» به عنوان مدیر فیلمبرداری، «بهرام دهقانی» سرپرست تدوین، «ایرج شهزادی» طراحی و ترکیب صدا، «ستار اورکی» آهنگساز، «ایرج شهزادی» صدابردار، «عباس عباسی» طراح چهره پردازی، «پارسا دهقانیان» طراح صحنه و لباس، «متین ستایشی» به عنوان مدیر تولید از دیگر عوامل این فیلم کوتاه هستند.

مداح حسینی افزود: همچنین انجمن سینمای جوانان ایران مجری طرح و درگاه فیلم ایران توزیع کننده این فیلم هستند.

به گفته وی، این فیلم در استودیو «روشنا» تولید شده است.