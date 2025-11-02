پخش زنده
مسابقات قهرمانی موی تای ردههای جوانان و بزرگسالان استان با معرفی تیمهای برتر در بانه پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، این رقابتها با حضور ورزشکاران این رشته از شهرستانهای سقز، سنندج، مریوان و بانه جهت شناسایی استعدادهای برتر و تشکیل تیم منتخب استان در رقابتهای قهرمانی کشور برگزار شد.
در پایان این مسابقات تیمهای سقز، بانه و مریوان به ترتیب مقامهای اول تا سوم رده جوانان را کسب کردند.
در رده بزرگسالان نیز تیمهای مریوان و سنندج به ترتیب مقامهای اول و دوم را به خود اختصاص دادند و تیمهای سقزو بانه به طورمشترک درجایگاه سوم ایستادند.