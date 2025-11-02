پخش زنده
تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان نشان میدهد تصمیمگیران تلآویو هنوز راهحل نظامی را بر مسیر سیاسی ترجیح میدهند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ تاکید رژیم صهیونیستی بر حفظ کمربند امنیتی در مناطق اشغال شده لبنان، در واقع تلاشی است برای اعمال فشار بر حزبالله و دولت لبنان، در حالی که واشنگتن نیز با تکرار همین مواضع، عملاً نقش میانجی بیطرف را از دست داده است. هماهنگی مواضع آمریکا و رژیم صهیونیستی، نشانهای از رویکرد مشترک دو طرف در تضعیف ساختار مقاومت در لبنان است.