به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ تاکید رژیم صهیونیستی بر حفظ کمربند امنیتی در مناطق اشغال شده لبنان، در واقع تلاشی است برای اعمال فشار بر حزب‌الله و دولت لبنان، در حالی که واشنگتن نیز با تکرار همین مواضع، عملاً نقش میانجی بی‌طرف را از دست داده است. هماهنگی مواضع آمریکا و رژیم صهیونیستی، نشانه‌ای از رویکرد مشترک دو طرف در تضعیف ساختار مقاومت در لبنان است.