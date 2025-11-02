پخش زنده
هشدار سطح زرد نفوذ توده هوای سرد و کاهش ۱۰ درجهای دما در اصفهان صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ اداره کل هواشناسی استان اصفهان، با صدور هشدار سطح زرد، از فعال شدن توده هوای سرد و ماندگاری آن از شامگاه فردا دوشنبه ۱۲ آبان تا صبح پنجشنبه ۱۵ آبان در استان خبر داد.
براین اساس کاهش محسوس دما بین پنج تا ۱۰ درجه سانتیگراد، همراه با ماندگاری توده هوای سرد و یخبندان شبانه در نواحی سردسیر، از جمله مخاطرات اصلی این سامانه است.
بنابر اعلام اداره کل هواشناسی، این شرایط تمامی مناطق استان به ویژه شمال، شرق و مرکز از جمله آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، خور و بیابانک، شاهینشهر و میمه، فرودگاه اصفهان، کاشان، کوهپایه، لنجان (زرینشهر)، مهاباد، نائین، نجفآباد، نطنز، هرند، ورزنه، اصفهان و بویین میاندشت را در برخواهد گرفت.
براین اساس این تغییرات جوی میتواند منجر به خسارت به محصولات زراعی، باغی و ماشینآلات کشاورزی شود و همچنین افزایش مصرف حاملهای انرژی را به دنبال داشته باشد.
هواشناسی اصفهان توصیه کرده است که مسئولان، شهروندان و کشاورزان با مدیریت بهینه مصرف حاملهای انرژی و اجرای تدابیر پیشگیرانه در صنعت کشاورزی، از جمله حفاظت از محصولات و تجهیزات، برای مقابله با این شرایط آماده باشند.
هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر میشود که رخداد پدیدهای جوی ممکن است در سفرها و اجرای کارهای روزمره اختلالاتی به وجود آورد.
هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسوولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.