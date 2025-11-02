معضل ترافیکی بیش از یک دهه در محور اتصالی بلوار امام خمینی به بلوار طالقانی آمل، با توافق میان سپاه کربلای مازندران و مدیریت شهری این شهرستان برطرف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ گره کور ترافیک خیابان‌های آفتاب ۲۷ و ۲۹ دربلوار امام خمینی (ره) واتصالی به بلوار طالقانی آمل، با توافق صورت‌گرفته میان شورای اسلامی شهر وشهرداری آمل با فرماندهی سپاه کربلا مازندران و سپاه ناحیه شهرستان آمل برای رفاه حال شهروندان تملک بازگشایی شد.

این طرح مهم ترافیکی درون شهری، با حضور سردار موحد فرمانده سپاه کربلا مازندران، فرماندار ویژه شهرستان آمل، فرمانده سپاه ناحیه شهرستان، رییس واعضای شورای اسلامی شهر وشهردارآمل اجرایی شد.

فرمانده سپاه کربلا مازندران گفت: این اقدام در جلسه‌ای که هفته گذشته با حضور فرماندار، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردارآمل انجام و پس از توافق‌های دوجانبه، مسیر شمالی وجنوبی خیابان‌های چسبیده به دیوارسپاه ناحیه شهرستان آمل که درمسیر تعریض خیابان اتصالی قرار گرفته بود، بازگشایی شد.

سردارموحد افزود: این اقدام وتصمیم مهم در راستای رفاه حال شهروندان آملی، میان سپاه ناحیه شهرستان وشهرداری آمل انجام شد و امیدواریم مردم آمل ازمزایای آن بهره‌مند شوند.

رییس شورای اسلامی شهرآمل دراین آیین از تعامل سازنده و همکاری سپاه کربلا مازندران و سپاه ناحیه آمل با مجموعه مدیریت شهری قدردانی کرد وگفت: با تداوم این هم‌افزایی، شاهد تسریع در روند اجرای طرح‌های مهم وکلان عمرانی مؤثر و گره‌گشایی ازبرخی مطالبات به حق شهروندان باشیم.

حسن مجیدی کیا افزود: پس ازاین توافق، بزودی مسیرضلع جنوبی دیوارسپاه که خیابان آفتاب ۲۹ واتصالی به بلوارطالقانی نیز بازگشایی و بخش زیادی از ترافیک منتهی به میدان قائم (عج) نیز کمتر خواهد شد.

شهردار آمل دراین آیین با قدردانی از همراهی خوب فرمانده سپاه کربلای مازندران و فرماندهی سپاه ناحیه شهرستان آمل، فرماندار و اعضای شورای شهر برای تملک وبازگشایی دو خیابان اصلی وپردد آفتاب ۲۷ و ۲۹ به سمت بلوارطالقانی گفت: کل مسیر تملک وتوافق شده با مجموعه سپاه ناحیه شهرستان آمل در دو ضلع شمال و جنوب بلوارامام خمینی (ره) حدود سه هزار مترمربع است

علی داودی، با بیان اینکه با بازگشایی این مسیر، که در راستای تحقق یکی از مطالبات مردمی و کاهش بار ترافیکی و بهبود عبور و مرور در مسیر‌های خروجی ومنتهی به میدان قائم (عج) می‌شود، ابرازامیدواری کرد، بزودی با انجام بهسازی وآسفالت کامل این دو خیابان اصلی ۱۲ و ۸ متری، بخش زیادی از گلایه‌های شهروندان از ترافیک هرروزه میدان قائم (ع) برطرف خواهد شد.

وی یادآورشد، این اتفاق مهم با همراهی و همدلی همه مدیران استانی و شهری ازجمله سپاه پاسداران، شورای شهر و فرمانداری شهرستان انجام شد و این هم افزایی بین مجموعه دستگاه‌های اجرایی شهرستان با مدیریت شهری، منجر به یک خدمت بزرگ وعام المنفعه به شهروندان محترم آمل خواهد بود.