روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش از تجهیز مجموعه ورزشی ساحلی بانوان به باجه های پرداخت الکترونیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اعلام کرد: با هدف توسعه خدمات هوشمند و ارتقای رفاه گردشگران و ساکنان، ۱۰ دستگاه باجه پرداخت الکترونیک در این مجموعه تفریحی ورزشی بانوان نصب و راه اندازی شد.

مراجعه‌کنندگان با استقرار این باجه ها می‌توانند بدون نیاز به توقف در صف‌های طولانی، سریع و آسان از خدمات مجموعه استفاده کنند.

اجرای این طرح، بخشی از سیاست‌های کلان کیش در مسیر تحقق دولت الکترونیک و حرکت به سوی نسل هفتم است.