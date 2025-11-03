پخش زنده
سومین نمایشگاه بینالمللی ایران پتروکم، ویترین افتخارات صنعت پتروشیمی کشور. رویدادی که توان و ظرفیت ایران را به نمایش میگذارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما: سومین نمایشگاه بینالمللی ایران پتروکم،نمایش قدرت پتروشیمی ایران در جزیره کیش است،جایی که ویترین افتخارات صنعت پتروشیمی کشور محسوب شده و رویدادی است که توان و ظرفیت ایران را به نمایش میگذارد.
کیش از ۱۶ تا ۱۸ دیماه سالجاری بار دیگر میزبان بزرگترین گردهمایی فعالان صنعت پتروشیمی کشور خواهد بود. سومین دوره ایران پتروکم با حضور شرکتهای داخلی و خارجی، به محلی برای تبادل ایدهها، فناوریها و فرصتهای سرمایهگذاری تبدیل میشود.
سومین همایش و نمایشگاه بینالمللی ایران پتروکم (IranPETROCHEM۲۰۲۶) به عنوان بزرگترین رویداد تخصصی کشور در حوزه پتروشیمی، پالایش و صنایع وابسته، از ۱۶ تا ۱۸ دیماه در مرکز نمایشگاههای بینالمللی جزیره کیش برگزار خواهد شد.
برنامه ریزی شده است تا در رویداد امسال دهها شرکت صنعت پتروشیمی و همچنین شرکتهای دانش بیان حضور چشمگیری داشته باشند.
در دوره قبلی این نمایشگاه نیز بیش از ۱۴۰ شرکت فعال این صنعت و همچنین۸۰ شرکت دانشبنیان حضور داشتند و انتظار میرود در سومین دوره نیز همین روند ادامه داشته و علاوه بر معرفی نیازها و ظرفیتهای پتروشیمی کشور، مذاکرات فنی و تجاری گستردهای با سرمایهگذاران داخلی و خارجی صورت گیرد.
بر این اساس دبیرخانه نمایشگاه مرحله ثبتنام مشارکتکنندگان را بصورت رسمی آغاز کرد و شرکتها و مجموعههای علاقهمند میتوانند برای حضور در این رویداد و معرفی توانمندیهای خود در حوزههای مختلف پتروشیمی، پالایش و صنایع تکمیلی، نسبت به ثبتنام و رزرو فضای نمایشگاهی اقدام کنند.
علاقهمندان میتوانند برای ثبت نام و اطلاع از چگونگی حضور در این رویداد ملی و بین المللی با ستاد برگزاری نمایشگاه با شماره تلفن ۲۶۹۱۷۰۷۵ تماس بگیرند و یا به پایگاه اینترنتی WWW.ARKAGRP.COM مراجعه کنند.
سومین همایش و نمایشگاه بینالمللی ایران پتروکم با هدف ایجاد بستر تعامل میان شرکتهای بزرگ پتروشیمی، صنایع پاییندستی، شرکتهای دانشبنیان و فناوران داخلی برگزار خواهد شد و قرار است با برگزاری نشستها، کارگاههای تخصصی و نمایش دستاوردهای نوین، مسیر ارتقای همه جانبه این صنعت فراهم شود
سومین همایش و نمایشگاه بینالمللی ایران پتروکم از ۱۶ تا ۱۸ دیماه هر روز از ۱۷ تا ۲۲ در مرکز نمایشگاههای بینالمللی جزیره کیش آماده بازدید علاقمندان خواهد بود