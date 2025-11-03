پخش زنده
امروز: -
اوقات شرعی ۱۲ آبان ۱۴۰۴ به افق اهواز اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امروز دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۲ جمادی الاول ۱۴۴۷ هجری قمری و بیست و هشتم اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز:
اذان صبح امروز ساعت ۵:۱۲ دقیقه به گوش خواهد رسید و آفتاب در ساعت ۶:۳۳ دقیقه طلوع میکند.
گلبانگ اذان ظهر در اهواز ساعت: ١١:۵٩ به گوش میرسد و غروب آفتاب ساعت ۲۵: ۱۷ دقیقه خواهد بود.
نوای روحبخش اذان مغرب نیز در ساعت ١٧:۴۳ دقیقه طنین انداز میشود و نیمه شب شرعی ساعت ۲۳:۱۸ دقیقه است.
ذکر روز دوشنبه:
یا قاضی الحاجات (۱۰۰ مرتبه)
حدیث روز:
حضرت امام حسین (ع) میفرماید:
مَالخُلُقُ الحَسَنُ عِبادَةٌ
خوى خوش، عبادت است.
تاریخ الیعقوبی: ج ۲ ص ۲۴۶