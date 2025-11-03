به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امروز دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۲ جمادی الاول ۱۴۴۷ هجری قمری و بیست و هشتم اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز:

اذان صبح امروز ساعت ۵:۱۲ دقیقه به گوش خواهد رسید و آفتاب در ساعت ۶:۳۳ دقیقه طلوع می‌کند.

گلبانگ اذان ظهر در اهواز ساعت: ١١:۵٩ به گوش می‌رسد و غروب آفتاب ساعت ۲۵: ۱۷ دقیقه خواهد بود.

نوای روحبخش اذان مغرب نیز در ساعت ١٧:۴۳ دقیقه طنین انداز می‌شود و نیمه شب شرعی ساعت ۲۳:۱۸ دقیقه است.

ذکر روز دوشنبه:

یا قاضی الحاجات (۱۰۰ مرتبه)

حدیث روز:

حضرت امام حسین (ع) می‌فرماید:

مَالخُلُقُ الحَسَنُ عِبادَةٌ

خوى خوش، عبادت است.

تاریخ الیعقوبی: ج ۲ ص ۲۴۶