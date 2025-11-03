پخش زنده
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از رفع مشکل طرح طاها با هدف برطرف کردن مشکل نقدینگی و بازاریابی بنگاههای خرد، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ علی رشیدی اظهار کرد: یکی از چالشهای مهم مشاغل خانگی و بنگاههای اقتصادی خرد در استانها، کمبود نقدینگی برای تأمین مواد اولیه و ضعف در بازاریابی و فروش محصولات است.
وی افزود: مقام عالی وزارت برای شناسایی دقیق این مشکلات، پرسشنامهای با محوریت صنعت پوشاک در سامانه رسمی وزارتخانه بارگذاری کرده است؛ تا فعالان این حوزه اطلاعات کامل خود را ثبت کنند.
رشیدی اضافه کرد: اطلاعات درجشده از سوی متقاضیان بررسی میشود و وزارتخانه بهصورت مستقیم با این افراد تماس خواهد گرفت تا امکان رفع بخش عمدهای از مشکلات آنها فراهم شود.
رشیدی با اشاره به جزئیات طرح «طاها» تشریح کرد: هدف اصلی این طرح، اتصال بنگاههای خرد و مشاغل خانگی به بنگاههای بزرگ اقتصادی کشور است تا بتوانند از ظرفیتهای موجود در حوزه بازاریابی و فروش محصولات نهایی بهره ببرند و درآمد پایدار برای خود ایجاد کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام تصریح کرد: در بخش صنعت پوشاک، تسهیلات الکترونیکی به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان با همکاری بانک عامل برای فعالان این حوزه دیده شده است.
وی ادامه داد: این تسهیلات با کارمزد نیم درصد و بازپرداخت ششماهه، با هدف تقویت نقدینگی و خرید مواد اولیه در اختیار تولیدکنندگان قرار میگیرد.
وی تأکید کرد: با اجرای طرح طاها و اتصال بنگاههای کوچک به شبکههای بزرگ اقتصادی، بازار فروش پایدار و گستردهای برای محصولات خانگی و خرد استان ایجاد و مسیر توسعه اشتغال خرد و خانگی در ایلام هموارتر خواهد شد.