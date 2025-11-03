به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه «صف اول» شبکه خبر، اقدامات و برنامه‌های این کمیسیون را تشریح کرد و به پرسش‌ها در این باره پاسخ داد.

متن کامل این برنامه به شرح زیر است:

سوال: کمیسیون اصل ۹۰ یکی از کمیسیون‌های بسیار بسیار مهم مجلس شورای اسلامی است که وظایف بسیار مهمی دارد و خیلی در روند تصمیم گیری‌های مجلس تاثیرگذار است. سامان دادن و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان یکی از چند ده وظیفه‌ای است که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دارد و باید آنها را انجام بدهد یک، نظارت و بررسی طرز کار قوای مجریه و قضاییه یکی دیگر از وظایف و اقداماتی است که کمیسیون اصل ۹۰ باید انجام بدهد خیلی اوقات خبر‌هایی می‌شنویم مبنی بر اینکه فلان تخلف انجام شده و کمیسیون اصل ۹۰ دارد پیگیری می‌کند و اینکه پرونده‌ها را جمع کند و آنها را به دست قوه قضاییه برساند از وظایف مهم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی است. آقای پژمانفر بفرمایید کمیسیون اصل ۹۰ مجلس چه کمیسیونی است و چه وظایفی دارد و مردم چه انتظاراتی باید از شما داشته باشند؟

پژمانفر: یکی از مهمترین کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس است که مرجعی برای تظلم خواهی مردم است که در قانون اساسی اصل ۹۰ قانون اساسی ماموریت ویژه‌ای را قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی داده و آن اینکه اگر مردم شکایت از طرز کار دستگاهی داشته باشند چه آن دستگاه مربوط به قوه قضاییه باشد و چه مربوط به قوه مجریه باشد و یا حتی قوه مقننه که خود مجلس است مجلس موظف است نسبت به اینها رسیدگی کند و گزارش بدهد و این تظلم خواهی‌ها را بتواند به یک نتایجی برساند یعنی بالاترین نقطه‌ای که امروز در قانون اساسی پیش بینی شده که مرجعی است برای رسیدگی به خواسته‌های تظلم خواهی مردم اینجا است و در دنیا هم این مجموعه به عنوان مراکز و مجموعه‌های آمبودزمانی معروف هستند که در دنیا این کار دارد انجام می‌شود و آنها یک قوه بالادستی هستند در رسیدگی به این مشکلات، ما هم در مجلس شورای اسلامی به اقتضای همین این ماموریت به یک کمیسیون خاص داده شده و کلاً آیین نامه‌ها و ضوابط و ویژگی‌های این کمیسیون با باقی کمیسیون‌ها یک مقدار متفاوت است که این کمیسیون یک کمیسیون کاملاً نظارتی است و در حوزه قانونگذاری نقش مستقیم ندارد و انتخاب رئیس کمیسیون مثل رئیس مجلس در صحن انجام می‌شود یعنی اینطور نیست که فقط اعضای کمیسیون انتخابش کنند و کمیسیون‌های دیگر چنین ویژگی را ندارند و یک ویژگی‌هایی در ارتباط با پیگیری‌ها و قواعد و قوانین متعددی برای ظرفیت این کمیسیون پیش‌بینی شده است.

سوال: در ابتدا گفتم شما نظارت دارید بر نحوه عملکرد قوای دیگر مثل قوه مجریه و قوه قضاییه یعنی به هر حال شما دسترسی‌هایی دارید در این زمینه که انجام بشود، یکی دیگر از دستگاه‌های مهم همان دستگاهی است که شما در آن تشریف دارید مجلس شورای اسلامی، آیا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که یک کمیسیون شکایت محور است و مردم می‌توانند از طرز کار همه دستگاه‌ها شکایت‌های خودشان را به شما بدهند همان واژه‌ای که گفتید مرجع تظلم خواهی مردم هستید آیا از خود مجلس هم شکایتی شده و اگر شده آیا به نتیجه رسیده است؟

پژمانفر: بله ما فراوان داریم یعنی همین امروز تعدادی از نمایندگان مجلس امروز شکایتی را مطرح کردند و به بنده دادند ما اینها را ثبت می‌کنیم و در مسیر خودش رسیدگی می‌کنیم و همانطور که در خیلی از جا‌های دیگر موجب تغییر مسیر می‌شود و اصلاحاتی دارد در مجلس شورای اسلامی هم به همین ترتیب است و این از حقوق نماینده‌ها است که بتوانند این کار را انجام بدهند از خودشان یعنی در واقع این ظرفیت که بشود درون سازمانی هم به مسائل خودش بپردازد و یک نگاه بالادستی به اجزای خودش داشته باشد وجود دارد، ما داریم این کار را انجام می‌دهیم و اینها اصلاحاتی شده و مسائلی را داشتند مسائلی بوده مثلاً فرض بفرمایید در ارتباط با رسیدگی به بعضی از طرح‌ها و لوایح و رسیدگی به فرایندی که در جایی پیش بینی شده که این مسیر مثلاً فرض کنید طرحی باشد یا لایحه‌ای باشد همین امروز به ما دادند، معاونت قوانین ضوابطی را قرار داده در مجلس شورای اسلامی برای اینکه اینها بتواند برود در فرایند رسیدگی قرار بگیرد نماینده‌ها نسبت به این موضوع که حقوق اینها دارد یک مقدار محدودتر می‌شود شکایتی دارند و ما هم رسیدگی خواهیم کرد و طبیعتاً به مجموعه‌ای که این شرایط را ایجاد کرده به آنها ابلاغ خواهیم کرد و انشاالله به نتیجه خواهد رسید.

سوال: در دستگاه‌های دولتی به چه صورت است چه قوه مجریه و چه قوه قضاییه قاعدتاً آن دستگاه‌هایی که بیشترین میزان مراجعه مردمی را دارند به طبع ممکن است بیشترین شکایت را داشته باشد، الان در ذهنتان است پرونده‌ای که دستگاه پرشکایتی داشته باشید از آن و در حال پیگیری‌اش باشید؟

پژمانفر: اتفاقاً اجازه بدهید راجع به فرمایش شما یک مقدار بیشتر صحبت بکنم، نگاه ما به این است که بیشتر بپردازیم و اولویت بدهیم به پیگیری موضوعاتی که ابتلا بیشتری در آن وجود دارد و به تعبیری این موضوع عمومیت دارد. یکی از دستگاه‌هایی که ما به آن توجه ویژه داریم قوه قضاییه است و همیشه یکی از مسائلی که مردم در قوه قضاییه مطرح می‌کردند اطاله رسیدگی و زمانبر بودن و وقتی به قوه قضاییه مراجعه می‌شد که چرا پرونده‌های قوه قضاییه یک مقدار طولانی می‌شود رسیدگی اش، یکی از مسائلی که مطرح می‌کردند حجم پرونده‌هایی است که در قوه قضاییه ایجاد می‌شود بنابراین اگر ما می‌توانستیم کاری بکنیم که بعضی از مسائلی که خیلی کثیرالشاکی است اینها بتواند در یک فرایندی اینها کنار برود طبیعتاً پرونده‌ها کاهش پیدا می‌کند و قضاتی که رسیدگی می‌کنند بهتر می‌توانند رسیدگی کنند. این مسیری که بعضاً می‌رفتند قضات را اضافه می‌کردند به دلیل این مسیر خوب نمی‌توانست مسیر قانع کننده‌ای باشد من چند پرونده معرفی می‌کنم که اینها یکی از مسائل مهم است مثلاً بحثی که ما در قانون در ارتباط با قانون الزام داریم مسئله اینکه بتوانیم ملزم بشویم بر اینکه اسناد عادی را از آن عبور کنیم و در تمام کشور نسبت به اموال غیرمنقول بتوانیم اسناد رسمی داشته باشیم، ببینید امروز چقدر پرونده تشکیل می‌شود هزاران هزار پرونده تشکیل می‌شود که بر اساس اسناد عادی که دو نفر با هم قولنامه نوشتند که می‌توانست یک قولنامه سوری و غیر واقعی باشد و بر اساس آن بروند روی زمین و اموال مردم دست بگذارند و باعث کلاهبرداری‌های سنگین می‌شود که خیلی زیاد هم است در واقع قدم مجلس آن تاکیدی هم که رهبر بزرگوار انقلاب نسبت به این موضوع داشتند که در مجلس یازدهم اتفاقاً کمیسیون اصل ۹۰ نسبت به این موضوع هم مکاتبه‌ای هم با دفتر معظم له داشتند نسبت به این موضوع قانون الزام که این قانون مصوب شده بود، اما رفته بود در شورای نگهبان و نهایتاً مجلس اصرار کرد رفت در مجمع تشخیص مصلحت آنجا متوقف شده بود که نهایتاً بعد از تکلیفی که ایشان فرمودند قانون الزام و اصلاحی که مجمع تشخیص داشتند آمد و نهایی شد. ما الان برای اجرایی کردن این موضوع واسطه هستیم یعنی کمیسیون اصل ۹۰ نگاهش را که یک دستگاه نظارتی است نظارت‌هایمان را نبردیم نظارت‌های پسینی کنیم که یک اتفاق بیفتد و بعد بگوییم چرا این اتفاق افتاده و مثلاً تنزل پیدا کند مجلس و مثل یک ضابط بشود ما نظارت هایمان را بردیم پیشینی یعنی امروز می‌گوییم این قانون الزام وجود دارد دستگاه متولی این پنج مورد را شما باید انجام بدهید، فلان دستگاه شما این دو مورد را اجرا کنید و در اجرا کردن اینها هم را انجام نمی‌دهید در انجام دادن آن هم اگر مشکلاتی دارید بگویید ما کمکتان کنیم که نهایتاً کار به این موضوع برسد که مشکلات انجام بشود. ببینید زمین‌خواری‌های زیادی که در کشور اتفاق می‌افتد اگر ما این قانون الزام را انجام بدهیم جلوگیری می‌شود بحث پرونده‌های قضایی و بحث کاهش زمان رسیدگی برای پرونده‌ها و مخاطراتی که در این موضوع وجود داشته که ما در این موضوع رفتیم به این سمت که این کار را انجام بدهیم قدم‌هایی را برداشتیم قطعاً این قدم‌هایی که برداشته شد می‌تواند برود جلوتر، یکی دیگر مسئله ثبت معاملات خودرو است، ما در کشور رفتیم به دستگاه قضایی سوال کردیم که یکی از مواردی که کثیرالشاکی است، گفت اختلافاتی است که بین فروشنده و خریدار در خودرو پیش می‌آید فرض کنید من ماشین را خریدم به گمان اینکه سالم است به من گفتند ماشین سالم است رفتم جایی هم نشان دادم به آن توجه نکرده بعد دیدم چپ شده یا موتور ماشین عوض شده یا ایراد‌های اساسی در این ماشین وجود دارد یا اصلاً طرفین معامله ممنوع المعامله هستند یا اتفاقات دیگری که گاهی تعداد بیش از ۱۰۰ مورد پرونده قضایی شکل می‌گرفت ما گفتیم بیاییم به صورت برخط بین فروشنده و خریدار یک سری اطلاعات تبادل بشود این اطلاعات تبادل شده موجب می‌شود طرفین نسبت به این معامله جهل ندارند وقتی آگاه بودند و متوجه بودند معامله خیلی راحت انجام می‌شود امروز تمامی اطلاعاتی که در مجموعه شرکت‌های بیمه است به راحتی منتقل می‌شود به خریدار که می‌داند این ماشین مثلاً چقدر هزینه گرفته و درب آن عوض شده یا خیر و همه اتفاقاتی که در آن ماشین افتاده است، تمامی اتفاقاتی که در پلیس راهور وجود دارد که این ماشین مثلاً چه حوادثی برایش پیش آمده، چه جرایمی داشته و جرایم از چه جنسی بودند یا اطلاعاتی که نسبت به متعاملین وجود دارد یک شرکتی که این ماشین را لیزینگ در زمانی که ابتدا بوده چه اتفاقاتی افتاده همه این اطلاعات می‌آید در این سامانه، بنده فروشنده وسیله و شما خریدار با هم توافق می‌کنیم در سامانه اجازه می‌دهم تمامی اطلاعات تبادل شود با شما، وقتی شما اطلاعات داشتید دیگر جهل نسبت به ماشین وجود ندارد و همه اطلاعاتی که شما نیاز داشتید را به دست آوردید لذا اصلاً اتفاق اینکه با هم دعوا شود و به پاسگاه و دستگاه قضایی کشیده شود وجود ندارد و همین کار باعث می‌شود بیش از ۱۰۰ هزار پرونده قضایی کاهش پیدا کند و این اتفاق بزرگ در این موضوع است الان تقریباً سامانه آماده شده و کار‌های مختلفی دارد مسئله یکی از کار‌های پیش بینی شده در این سامانه هزینه‌ای است که در این معامله وجود دارد فرض کنید بنده گفتم مثلاً این خودرو را می‌خواهم به شما بفروشم ۵۰۰ میلیون تومان یا یک میلیارد هر عددی که وجود دارد یک حساب امانی اینجا باز می‌شود امروز با دوستانی که داشتند کنترل می‌کردند این حساب امانی آماده شده برای همه خودرو‌ها و این به اختیار خود افراد است و الزام نیست ما این را گذاشتیم، سامانه است که هر دو نفر می‌روند آنجا مبلغ جزئی می‌دهند و در آن اطلاع دیگر شرکت‌های بیمه‌ای و ... است در اختیار قرار می‌گیرد و تبادل اطلاعات می‌شود یا مثلاً فرض بفرمایید باز یکی از مسائلی که ما داریم انجام می‌دهیم صدور الکترونیک گواهی انحصار وراثت است که اینجا جا دارد از ثبت احوال تشکر کنم که واقعاً پای کار آمدند و این کار انجام شد شما حساب کنید چرا برای انحصار وراثت ما برویم دستگاه‌های قضایی را اینقدر درگیر کنیم اصلاً مسئله قضایی نیست مسئله روشن است بله ممکن است با هم اختلافاتی داشته باشند و موارد خاصی منجر به این باید بشود که بروند دستگاه قضایی اختلافات خانوادگی اینها پرونده‌های خاصی است که ممکن است به یک صدم هم نرسد، اما اکثریت این هم می‌تواند به راحتی از طریق الکترونیکی این کار انجام بشود و هیچ نوع مشکلی برای مردم پیش نیاید اینها کاهش پرونده درست می‌کند در قوه قضاییه.

سوال: این پرونده‌ها چه مقدار است؟

پژمانفر: ۵۰۰ هزار تا، اینها منجر به کاهش در این موضوع می‌شود و مسائل زیادی است که طبیعتاً بر اساس تعداد پرونده‌هایی که بر اساس فوتی‌هایی که شکل می‌گیرد اینها کاهش پیدا می‌کند و تعداد فوتی‌هایی که در کشور وجود دارد بخشی می‌رود در مسیر قضایی، اما بخش عمده می‌آید در صدور الکترونیکی گواهی انحصار وراثت می‌تواند این کار را انجام بدهند که هر کدام از اینها به نظرم توضیح مفصلی دارد، موضوع آخر هم عرض کنم یکی از کلاهبرداری‌هایی که صورت می‌گیرد سیم کارت‌هایی است که طرف با آنها کلاهبرداری می‌کند یک سیم کارتی به نام خود من نیست با کسی تماس می‌گیرم قرار می‌گذارم و ارتباط برقرار می‌کنم شماره تلفنی به او می‌دهد او بر اساس شماره تلفن که چند بار به من زنگ می‌زند ارتباط برقرار می‌کند و این باعث می‌شود اعتماد طرف جلب بشود بعد از مدتی که کلاهبرداری را انجام داد سیم کارت قطع می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست، چون اصلاً معلوم نیست سیم کارت برای چه کسی بوده، یک سری سیم کارت‌هایی که برای اتباع بوده اینها رفتند سیم کارتشان اینجا مانده یا سیم کارت‌هایی برای زندانیان بوده فرد زندانی هیچ نوع چیز حقوقی هم در این موضوع ندارد یا اشخاص حقوقی که اینها انحلال پیدا کرده مثلاً بنده مدیرعامل مجموعه‌ای بودم و بر اساس مدیرعاملی یا مسئولیتی که داشتم، کارپرداز بودم و مسئول تدارکات بودم، مسئول فلان موضوع بودم به من سیم کارتی دادند و بر اساس آن داشتم کار انجام می‌دادم حالا از مسئولیت رفتم کنار این سیم کارت باید باطل بشود و این کار انجام بشود که من اشاره‌ای در ارتباط با این مسئله عددش بکنم که ببینید چقدر می‌تواند در زندگی مردم موثر باشد.

سوال: مدتی اپراتور‌ها اعلام کرده بودند که سیم کارت‌هایی که حدوداً بالای یک سال است روشن نشدند یا اینکه با آنها تماس گرفته نشده یا از طرف کسی که شخص حقوقی یا حقیقی درستی باشد پرداختی نداشته سلب امتیاز می‌کند و برمی‌گردانند به خود اپراتور برای فروش، آیا این اصلاً اجرایی شد یا نشد؟

پژمانفر: تا الان پیگیری‌هایی که داشتیم دستاوردی که هست من عدد به شما می‌گویم تقریباً سه میلیون و ۲۰۰ هزار، سه و دو دهم میلیون سیم کارت متعلق به متوفیان بوده ما گفتیم اینها باید ابطال بشود یا مالکیتش مشخص شود اگر مثلاً ورثه‌اش پسرش است دیگر سیم کارت نباید به نام پدرش باشد و مثل همه اموال باید متعلق به ورثه‌اش بشود. نسبت به اتباع تقریباً ما حدود ۴ میلیون سیم کارت داشتیم که فاقد مدرک معتبر بودند.

سوال: الان کسانی که رفتند تکلیف سیم کارت‌هایشان چه می‌شود؟

پژمانفر: سیم کارت‌ها سوزانده می‌شود یعنی از اعتبار ساقط می‌شود و ممکن است کسی هم مثلاً بفروشد و بگوید من بابت این سیم کارت هزینه دادم و برود از آنجا هزینه‌اش را بگیرد، اما این سیم کارت باید از ردیف ارائه خدمت برای فردی که امروز هیچ نوع اعتباری ندارد و معتبر نیست یا ایرانی نیست یا غیر ایرانی که پاسپورت مشخصی داشته باشد و پاسپورتش مهر خورده باشد و در این زمان می‌تواند در ایران حضور داشته باشد.

سوال: حالا این ۴ میلیون مثلاً اگر کسی از این اتباع بوده که این سیم کارت را همچنان در اختیار خودش نگه داشته باشد دستورالعملی شما تهیه کردید که مثلاً در فلان بازه زمانی باید این سیم کارت سوزانده شود حتی اگر او خودش نیاید تحویل بدهد؟

پژمانفر: بله همینطور است ما نسبت به این قضیه آن چیزی که اصرار داریم وزارت ارتباطات با سرعت این کار را انجام بدهد این است که واقعاً باید کسی که هست هویتش روشن بشود همانطور که ما یک سری علائم هویتی برای یک فرد داریم کد ملی، کد پستی و یکی از چیز‌هایی که اینجا وجود دارد شماره همراهی است که تمامی اطلاعات روی آن شماره برای من بیاید من بخواهم نقل و انتقال خودرو بکنم، نقل و انتقال منزل انجام بدهم، بسیاری از کار‌های ثبتی را در دفاتر اسناد انجام می‌دهم پیامکش برای تاییدیه روی آن سیم کارت می‌آید پس آن سیم کارت بخشی از هویت من است که باید با من باشد پس نمی‌تواند سیم کارتی که به هیچ کسی مرتبط باشد در کشور ما فعال باشد ما باید اینها را به شدت پیگیری کنیم یا یک سری از سیم کارت‌ها بوده که طرف آمده در سالیان گذشته گرفته دست به دست شده الان معلوم نیست دست چه کسی است، ما آمدیم تمام اینها را وارد شدیم به شدت هم پیگیری می‌کنیم امروز باید دقیقاً اگر یک غیر ایرانی وارد ایران می‌شود روزی که وارد شود تقاضا کند به من سیم کارت بدهید، پاسپورت را می‌برم به مجموعه‌ای که تلفن همراه دارد سیم کارت به من می‌دهد هویت من را به علاوه مشخصات پاسپورت من در آن ثبت می‌شود و به من هم می‌گویند شما چند وقت در ایران هستید مثلاً در پاسپورت من نوشته شما مجاز هستید سه ماه بمانید، یک سال بمانید بر اساس آن این سیم کارت اینقدر مجاز است در این کشور کار کند، در دنیا هم همینطور است حتی گاهی بنده مثلاً به عنوان یک مسئولیت حقوقی به عنوان نماینده مجلس و به عنوان کسی که پاسپورت سبز دارد ما می‌رفتیم در کشور دیگر وقتی وارد می‌شدیم سیم کارت می‌گرفتیم، اما سیم کارتی که به ما می‌دادند دقیقاً مشخص بود از چه زمانی و تا چه زمانی و برای من هم روشن بود حتی من یک هفته آنجا بودم این سیم کارت برای من یک هفته فعال بود بیشتر از آن اجازه فعالیت نمی‌داد یعنی حتی من مثلاً می‌خواستم برگردم ایران دوستی داشتیم که می‌خواست برود جانشین ما بشود و ادامه کار را داشته باشد من می‌خواستم این سیم کارت را به او بدهم می‌گفت این سیم کارت دیگر فعال نیست، ما باید واقعا محکم بسیاری از این مسائلی که در جامعه ما منجر به کلاهبرداری‌ها می‌شود و پرونده قضایی درست می‌کند از همین مسائل است که من به این پنج دسته اشاره کردم.

سوال: از قانون الزام رد نشویم یک مقدار بیشتر راجع به آن صحبت کنیم، چون خیلی از مردم با آن درگیر هستند من کسی را می‌شناسم که دقیقاً در توضیحات شما درگیر بود و یاد او افتادم مطمئنم خیلی از مردم هم دوست دارند راجع به این قانون بیشتر بدانند، قانون الزام الان در چه مرحله‌ای است و در این مرحله باید منتظر چه باشیم آیا می‌توانیم امیدوار باشیم در همین مرحله بخش خوبی از این کلاهبرداری‌هایی که از مردم شده پایان بگیرد و تعیین تکلیف شود؟

پژمانفر: اولین اقدامی که ما انجام دادیم بعد از اینکه این قانون مصوب شد و ضوابط و آیین نامه‌هایش که انجام شد اولین اقدام این بود که ما باید از صدور اسناد عادی جلوگیری کنیم یعنی از برج چهار سال گذشته دیگر صدور اسناد عادی قابل اعتبار نیست یعنی اگر الان امروز مثلاً کسی برود معامله‌ای در منزلش انجام بدهد در یک قولنامه عادی اختلافش پیدا بشود این قولنامه عادی را ببرد در یک محکمه قضایی و بخواهد بر اساس آن شکایت کند می‌گویند این دیگر قابل اعتبار نیست و شما نمی‌توانید پیگرد قانونی نسبت به این موضوع داشته باشید هر دو طرف یعنی دیگر اسناد عادی معتبر نیست امروز اسنادی که بعد از برج ۴ سال گذشته اسناد عادی تولید شده دیگر هیچ کدامش قابلیت پیگیری در دستگاه قضایی را ندارد این اولین اقدام ما، در اقدام دومی که باید داشته باشیم این است که بتوانیم برای این موضوع اسناد جدیدی را شروع به صادر کردن بکنیم کسی می‌آید می‌خواهد معامله‌ای را انجام بدهد از این به بعد معاملاتی که انجام می‌شود اگر شما نگاه کنید سند‌های تک برگی که وجود دارد که قبلا آجری رنگ بود الان سند‌های تک برگ جدید که بر اساس قانون الزام است در این موضوع سبز رنگ است یعنی ما داریم اسناد عادی را تولید می‌کنیم البته مشکلاتی هم در این موضوع وجود دارد، چون زمان گذار داریم ما تعداد زیادی سند عادی شاید بیش از ۱۰ تا ۱۵ میلیون سند عادی در این مملکت داریم ما نباید مردم را به مشکل بیندازیم اینها هم در یک بازه زمانی، مردم دارند امروز این اسنادی که دارد دانه دانه مثلاً من امروز می‌خواهم خانه‌ام را معامله کنم می‌روم سندش تبدیل به سند سبز رنگ می‌شود، یک سری سال دیگر ما در این موضوع یک بازه زمانی مشخص کردیم، در ۵ سال نهایتاً باید همه این اسناد برود و تکلیفش روشن بشود.

سوال: یعنی به مردم رسماً اعلام می‌شود که اگر اسناد عادی دارند بروند این اسناد را تبدیل کنند؟

پژمانفر: بله ما داریم کارهایش را داریم انجام می‌دهیم امروز گفتیم دیگر سند عادی تولید نشود برویم سراغ اسناد گذشته‌ای که وجود داشته و اینها را تعیین تکلیف کنیم به مرور سند‌ها تبدیل به سند‌های سبز رنگ شود و از ظرفیت قانون برای این موضوع استفاده کنیم...

سازمان ثبت دراین موضوع جلسات متعدد گذاشتیم و اقداماتی که انجام دادیم، مروری بکنیم، رئیس سازمان ثبت در آبان ۴۰۳ دعوت کردیم و در فروردین آوردیم و موضوع جلسه هم قرارداد‌های یکسان بود و مسیر‌های خارج از چارچوب بود که در این موضوع داشته باشیم.

یعنی بتوانیم از این تنوعی که گاهی بلاخره، چون می‌خواهیم سامانه‌ای بکنیم این قضیه و آمدیم مدل‌های مختلف که الان پیگیر این موضوع هستیم که قرارداد‌هایی که فروش منزل در آپارتمان یک جورست و خانه‌ای که ویلایی باشد، یک جورست و خانه‌ای که مثلا وضعیتش اوقافی باشد یک جورست و این‌ها را براساس مدل‌هایی در ارتباط با این موضوع باید داشته باشیم که قرارداد‌هایی که خارج از چارچوب هستند، این‌ها را بتوانیم وضعیتش را روشن کنیم و بتوانیم فرصت ایجاد کنیم برای این که عزیزانی که در بنگاه‌های معاملات ملکی معامله می‌کنند، که همین جا همین نگرانی را از این عزیزان برطرف کنم که این‌هایی که معاملاتی را که دارند، انجام می‌دهند، ما پیگیری کردیم و حتما پیگیری جدید هم می‌کنیم که اداره ثبت اسناد به غیر از سامانه کاتب درسامانه‌های دیگری مثل خودنویس و ده‌ها و چندین سامانه دیگر فرصت را برای این نقل و انتقالات بتواند فراهم کند و همه قابلیت دسترسی بین همه باشد و واقعا ازاین انحصار طلبی که گاهی یک مقداری مجموعه اداره ثبت متهم به این موضوع می‌شود، کمک کنند که این اتهام از آن‌ها برطرف شود.

سوال: اتهام انحصار یک طرف است، یکی هم تعدد سامانه هاست که ممکن است مردم را گیج بکند، همه را دچار مشکل کند؟

پژمان‌فر: مردم باید انتخاب کنند، طبیعتا ممکن است یک سامانه خدمت واحدی را دارد انجام می‌دهد، این سامانه‌ای که خدمت واحدی را انجام می‌دهد، مردم استقبال می‌کنند، از این سامانه بیشتر انتخاب می‌کنند.

مثل همین مورد حمل و نقل درون شهری امروز اسنپ، تپسی و چند تا وجود دارد، اما خوب تعداد زیادی شروع به کار کردند.

اما کم کم در این گردونه و رقابت چند تایی ماندند و باقی می‌روند کنار، ما باید فرصت را در رابطه با این موضوع و انتخاب مردم در مورداین موضوع مردم آزادانه باید انتخاب کنند و نقل و انتقال شان را انجام می‌دهند.

ما زیرساخت هایش را داریم انجام می‌دهیم که کارش انجام شود و مردم به راحتی بروند آن جا و یک پیش نویسی تهیه می‌شود و این پیش نویس مورد رضایت متعاملین است، یعنی خریدار و فروشنده که این پیش نویس را می‌روند به دفاتر اسناد که تا پنج روز این پیش نویس قابل تجدیدنظر است و بعد از ۵ روز ثبت رسمی می‌شود مثل باقی ثبت‌های رسمی که وجود دارد.

حالا شاید بپرسند چرا چند روز فاصله می‌گذاریم، چون معمولا بین خریدار و فروشنده گاهی عقب و جلو می‌شود، گاهی با همدیگر تفاهمی نمی‌کنند.

ما امروز با هم نشستیم وصحبت می‌کنیم و به یک تفاهمی نمی‌رسیم، این تفاهم را می‌نویسیم، اما بازمثلا یک فرصتی می‌گذاریم که این کار انجام شود، این فرصت برای این است که در این فاصله‌ای که انجام می‌شود، بتوانند با مراجعه به دفاتر که دفاتر ثبت رسمی دارند می‌کنند این معامله، بتواند این کار انجام شود.

سوال: یکی از موضوعات این روز‌ها که ذهن خیلی‌های مان را درگیر خودش کرده است، انحلال و ادغام بانک آینده است و بانک ملی الان در اختیار گرفته است و مردم و سپرده گذاران بانک آینده هنوز توجیه نیستند و ممکن است نگرانی‌هایی داشته باشند. این که این بانک یک بانک خصوصی بوده و بانک دولتی نبوده و الان چطور سپرده‌ها منتقل می‌شد و چه کاری بانک ملی این کار را برای مردم و سپره گذاران انجام می‌دهد، این یکی است و یکی هم ناترازی بانک‌ها که بار‌ها از سمت بانک مرکزی اعلام شده و یک تایم زمانی گذاشته شده برای بانک‌های ناتراز که اغلب شان نرسیدند به این تایم زمانی که بانک مرکزی گذاشته، مردم را نگران کرده آیا آن یکی بانک‌ها ممکن است به سرنوشت بانک آینده دچار شوند. سپرده گذاران شرایط شان چطور می‌شود و مردم این سوال‌ها را چطور می‌توانند از کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری کنند؟

پژمان‌فر: موضوع بانک مسئله مهمی است و تمامی دارایی‌های مردم و زندگی مردم به نوعی مرتبط با بانک است، گاهی سرمایه مردم چندین بار در طول زندگی فرد جابه جا می‌شود و این واسطه جابه جایی خودش بانک‌ها هستند که این کار را انجام می‌دهند.

بانک‌ها در واقع یک بنگاه اقتصادی نیستند، یک جای مجموعه‌ای است که باید بایستد و یک سپرده‌هایی را مردم این جا بگذارند، براساس این سپرده‌ها کسانی هستند که این سپرده‌ها را به کارگیری کنند و خرد و کلان این سپرده‌ها را در چرخه اقتصاد باید قرار دهند و این سپرده‌ها را با یک تفاهمی که با بانک می‌کنند و به عنوان نماینده آن سرمایه دار این سپرده‌ها را در مسیر تولید قرار می‌دهند و این بهترین حالتی است که در یک کشور می‌تواند وجود داشته باشد که سپرده‌ها و دارایی‌های مردم را جمع کرده و در مسیر تولید قرار دهد.

اگر این مسیر باشد طبیعتا آن کشور خیلی می‌تواند با این موضوع رشد پیدا کرده واقتصادش پویا و فعال باشد، اما اگر امروز بانک‌های ما تبدیل شدند به یک مجموعه‌ای که خودشان می‌خواهند فعالیت‌های اقتصادی بکنند و طبیعتا خلق پول کردند در دو جا.

دقیقا این عرضم را دقت کنید، بانک‌ها امروز در دو جا خلق پول می‌کنند، یک می‌آیند تسهیلاتی به مردم می‌دهند که این تسهیلات، تسهیلاتی است که سپرده مردم نیست، یعنی به تعبیری خلق پول می‌کنند، از هیچی به کسی پول می‌دهند، این می‌شود خلق پول.

سوال: خالی فروختن؟

پژمان‌فر: بله خالی، بدون این که چیزی وجود داشته باشد و بدون این که مجوزی بابت دادن این تسهیلات داشته باشد، من می‌آیم به شما مراجعه می‌کنیم، من می‌گویم من به شما یک میلیارد، صد میلیارد، هزار میلیارد به شما تسهیلات می‌دهم، تسهیلاتی که پشتوانه ندارد، این می‌شود خلق پولی که در جامعه انجام می‌شود.

دوم خلق پولی که بانک‌ها دارند انجام می‌دهند، سود سپرده‌ای است که دارند می‌دهند، این سود سپرده هم وقتی سرمایه‌ای وجود ندارد و واقعیتی در بانک وجود ندارد، از هیچی پولی را خلق می‌کنند و به مخاطبینی که سرمایه گذاری کردند در آن جا می‌دهند.

بانک‌ها دارند این کار را می‌کنند و من اجمالا به شما می‌گویم، امروز نقدینگی در کشور ما بسیار بسیار وحشتناک است.

ما امروز وضعیت نقدینگی ما حدود یازده هزار هزار میلیارد تومان است، یعنی یازده هزار همت این واحد پولی نیست، برای این که یک مقدار نزدیک باشد.

یازده هزار هزار میلیارد تومان است، در ایران متاسفانه متاسفانه در ایران هر سه سال این نقدینگی ما دوبرابر می‌شود.

یعنی روالش که درایران من متاسفانه این مسیر اگر طی بشود ما در سه سال آینده این یازده هزار هزار میلیادر تبدیل می‌شود به ۲۲ هزار هزار میلیارد نقدینگی که در داخل کشورست.

سوال: این اقداماتی که ادغام و انحلال بانک‌ها انجام می‌دهند، متوقف یا کند می‌کند این روند خلق نقدینگی را؟

پژمان‌فر: ما می‌خواهیم این کار را بکنیم که می‌رویم سراغ بانک‌ها که این بی انضباطی نداشته باشد، متاسفانه خلق نقدینگی در هر ۲۴ ساعت ده همت دارد خلق نقدینگی می‌شود.

سوال: منشاء آن مشخص است؟

پژمان‌فر: بانک دارد این خلق را می‌کند، هفتاد درصد خلق نقدینگی در کشور ما همین تسهیلاتی است که بانک‌ها دارند بی حساب و کتاب انجام می‌دهند و پرداخت می‌کنند.

پس ما باید بانک را بیاوریم به یک انضباطی برسانیم، انضباطی دراین ارتباط برسانیم وحق ندارد بانک‌ها این کار را انجام دهند و نتیجه اش می‌شود همین بانک آینده که بساطی که در کشور ایجاد کرده است.

سوال: مثلا من نوعی که به بانک مراجعه می‌کنم و کلی در گرفتن صف وام، صف ازدواج مشخص است که سر وته اش مشخص نیست و بار‌ها در میز اقتصاد شبکه خبر صحبت کردیم.

اگر واقعا وام دهی و خلق پول از طریق بانک‌ها با این شرایط انجام می‌شود، چرا خیلی از مردم برای گرفتن وام مشکل دارند؟

پژمان‌فر: سوال دقیقی است، یعنی اگر خلق پول روی ده همت خلق پول می‌شود. چرا نمی‌توانید وام بگیرید، چون این خلق پول نمی‌رود در مسیر تولید قرار بگیرد.

این خلق پول می‌رود در مسیر سفته بازی و در مسیر توی همین بانک قرارگرفتن قرار می‌گیرد و همین وضعیت را دارد تشدید می‌کند.

سوال: برخی سود‌های نامتعارف؟

پژمان‌فر: یعنی این روزی ده همت در مسیر تولید می‌رفت، مثلا سالی سیصد و شصت و پنج روز، می‌شود سه هزار و ششصد و پنجاه همت در یک سال.

چقدر ما مگر تسهیلات مردم، کارخانجات، موسسات و مردم این قدر، این قدر تسهیلات نمی‌خواهند.

سوال: خدا خیرتان بدهد، جمله دل مردم را گفتید؟

پژمان‌فر: اکثرا خلق پول می‌شود ولی می‌رود در مسیر سفته بازی‌های که این جا وجود دارد.

سوال: بین بانک ها؟

پژمان‌فر: مردم دنبال این هستند، امروز تولید محتاج تسهیلاتی است که واقعی بیاید و کار تولید راه بیاندازد.

خدمات محتاج به تسهیلات است، گاهی به من مراجعه می‌کنند، اگر به ما یک میلیارد بدهند، من ده تا کارگر به کارگیری می‌کنم.

گاهی یک کارگاهی راه نمی‌افتد و تعطیل می‌شود به خاطراین که تسهیلاتی وجود ندارد که وضعیتش را در این ناترازی جلو ببرد.

باید بانک‌های ما یک انضباطی و مسئله بانک باید در کشور ما مهارش کشیده شود و پول را هر کسی هرجای دلش بخواهد ببرد.

یک تاریکخانه‌ای در بانک‌ها درست شده بود که تسهیلات هر جایی می‌دادند کسی متوجه نمی‌شد به چه کسی می‌دادند و این‌ها را به عنوان اسرار برای خودشان نگه داشته بودند و ناموسی برای خودشان نگه داشته باشند، که این تسهیلات را به چه کسی داده بودید، نمی‌گذاشتند.

ما سال ۱۴۰۰ و ۴۰۱ با الزام قانون ملزم کردیم که گزارش کلان بانکی را در اصل کمیسیون اصل ۹۰ و سایت بانک مرکزی و گزارش به کمیسیون اصل ۹۰ بدهد.

در این تاریک خانه‌ای که معلوم نبود چه می‌کنند، یک نورافکنی انداختیم که این معلوم شود.

الان می‌آید می‌گوید که مثلا فرض کنید این قدر تسهیلات، یک همت، دو همت، کمتر و بیشتر این کار را، من به شما عرض می‌کنم، ما مجموعه هایی، من در یک گزارشی یک برنامه‌ای، برنامه ثریا بود که این بحث را گفتم.

بعضی از مجموعه‌ها بودند که این‌ها مثلا فرض کنید عدد بیست همتی را تسهیلات گرفتند، یعنی بیست هزار میلیارد تسهیلات گرفتند، ۱۴ هزار میلیارد را با یک سود بالاتری بردند در یک بانک دیگری سپرده گذاری کردند.

سوال: خلق پول از همین جا پیش می‌آید؟

پژمان‌فر: یعنی تسهیلات ۱۸ درصد گرفتند و بردند سود ۲۴ درصد گرفتند، ما شرکت‌ها به ریز، یعنی شرکت‌ها را شناسایی می‌کنیم.

چون بانک‌ها برای فرار خودشان و این موسسات مالی می‌آمدند فرض کنید فلان بانک یک شرکتی ذیل خودش درست می‌کرد، مثلا شرکت خورشید این شرکت خورشید که یک شرکت اسمی بود که ذیل این بانک بود و وقتی اساسنامه اش نگاه می‌کردید می‌خورد به این بانک، بعد شرکت خورشید می‌آمد یک شرکت دیگری درست می‌کرد به نام شرکت ماه.

این شرکت ماه دیگر در اساسنامه اش نمی‌شد اسم آن بانک باشد، اما می‌خورد شرکت خورشید که ذیل آن بانک است.

بعد خود این شرکت ماه، یک شرکت دیگری درست می‌کرد به نام شرکت ستاره، این جا نسل سوم می‌شد.

فاصله اش با آن بانک فاصله می‌افتاد و آن شرکت دیگر هیچ اسمی از بانک نبود، شرکت ستاره می‌آمد ازآن بانک تقاضای تسهیلات می‌کرد، اما شرکت ستاره کجا بود. خود بانک بود، خود بانک بود.

یعنی شرکت خود بانک بود که با دو دست، سه دست گشته بود، یا بیشتر گشته بود می‌آمد از بانک تسهیلات می‌گرفت، بانک تسهیلاتش را به خودش می‌داد.

سوال: الان چه کردید که این قضیه جمع و جور و تمام شود؟

پژمان‌فر: ما داریم اولا گفتیم تسهیلات کلان را گزارش دهید.

سوال: گزارش را دقیق و سرموقع می‌دهند؟

پژمان‌فر: یک اشکلاتی وجود دارد که من امروز هشدار می‌دهم که ما در این که مشکلات هر بانکی که، من به عنوان کسی که دستگاه نظارتی، همه دوستان می‌دانند، یکی از کسانی که در این سال‌ها نسبت به بانک آینده پیگیر بود و اولین قرائت گزارش در صحن علنی مجلس بنده بودم و ایستادم و هشدار می‌دهم به تمامی جریان‌های فاسدی که دراین رابطه دارند خون مردم را در شیشه می‌کنند، نسبت به این‌ها قطعا برخورد می‌کنیم و این‌ها را شناسایی و قطعا نسبت به این بانک ها.

مثلا این جور نیست که هر بانکی اشتباه کرد الان شرایط گزیر دارد و ما باید برویم اصلاح کنیم، اگر بانک آینده به این جا رسید، نه آن کسانی که متولی بودند می‌خواستند بروند در مسیر اصلاح خودشان قدم بردارند.

چون بانک مرکزی در مورد آن‌ها خیلی فرصت‌های زیادی دادند که خودشان را اصلاح کنند و فرصت‌های زیادی دادند که بروند در مسیر درستی قرار بگیرند.

اما اصرار بر فساد باعث شد که نظام به این تصمیم برسد که این مجموعه فاسد را.

سوال: ممکن است که اگر بانکی مسیر فساد را مثل بانک آینده دنبال کند به سرنوشت بانک آینده دچار شود؟

پژمان‌فر: این جمله که در روایات است آخرین اقدام جراحی است، آخرین اقدام جراحی است.

ما ممکن است در یک مسیری به آخرین اقدام برسیم، کما این که در مورد بانک آینده آخرین اقدام را انجام دادیم.

ممکن است در بانک دیگری باشد، البته پیامی که ازاین اقدام قاطع مجلس و در واقع هر سه قوه کنار هم نشستند، سران سه قوه نشستند، این یکی ازاقدامات با برکت نظام بود.

کسی باور نمی‌کرد دراین شرایطی که کشور در این شرایط خاص قرار دارد، فکر نمی‌کنم، آن‌ها می‌گویند تحریم شده، اسنپ بک شده و مشکلات دارد، ما جراحی اقتصادی در کشورمان می‌کنیم.

من این را قوت کشور می‌دانم، ما داریم جراحی اقتصادی می‌کنیم، ما بحث هدفمندی تصمیماتی می‌گیریم، درمورد یارانه‌ها تصمیم می‌گیریم و نشان می‌دهیم که ما مقتدر هستیم و ما توانمندیم در این شرایط قرار بگیریم، اگر کشور ضعیف و ناتوان باشد می‌گوید دست نزن، بگذار این وضعیت باشد.

سوال: خیلی زمان برنامه کوتاه است به پایان نزدیک می‌شویم و خیلی سوالات مهم من باقی مانده است، با گذشت مهلت قانونی هنوز برخی از آئین نامه‌های برنامه هفتم تصویب نشده، خیلی هم راجع به آن در برنامه‌های مختلف شبکه خبر صحبت کردیم، کمیسیون اصل ۹۰ برای این موضوع چکار می‌خواهد بکند؟

پژمان‌فر: گاهی بعضی از برنامه‌های ما خودش امیدوار کننده است، برنامه‌های کمیسیون اصل ۹۰ از صبح یکشنبه که برنامه اش را شروع می‌کند، تا عصر چهارشنبه که هر هفته برنامه‌های مان را داریم، گاهی دو تا وزیر، گاهی سه تا وزیر و گاهی چهار تا وزیر و گاهی چند تا معاونین دستگاه‌های مختلف در موضوعات مختلف این‌ها را دعوت کرده و پیگیری می‌کنیم.

اولین چیزی که در دستور تمام برنامه‌های ماست، آن دستگاه باید گزارشش را در مورد وظایفش در خصوص قانون برنامه را به ما گزارش دهد و پاسخگویی که ما امروز به عنوان یک دستگاه نظارتی از آن‌ها می‌خواهیم.

هشدار می‌دهیم، ارزیابی آن‌ها را اعلام می‌کنیم، گاهی به عنوان نقطه ضعف گزارش به صحن علنی می‌دهیم.

سوال: اگر انجام نشود سر موقع چطور برخورد می‌کنید، ترک فعل می‌شود دیگر؟

پژمان‌فر: بله ترک فعل می‌شود، ما امروز قانون برنامه هفتم میثاق بین ما و دولت است، ما هر دوتا با هم شروع کردیم.

مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم با همدیگر شروع کردند و میثاق وسط شان گذاشتند اجرای قانون برنامه هفتم، اجرای قانون برنامه هفتم، هم دولت تلاش دارد قانون برنامه هفتم اجرایی شود و هم مجلس اصرار دارد که این کار انجام شود.

شاید جایی هم دولت اشکالاتی به قانون برنامه هفتم داشته باشد، که ما می‌گوییم که این اشکالات را بفرستید مجلس، ما بررسی و اصلاح می‌کنیم و اصرار داریم که این کار را انجام شود، در دستورمان است و مصریم مخصوصا در سال اول.

من امروز رفتم وزارت نفت، چهار تا شرکت در ارتباط با مسئله میتر‌ها که در واقع کنتور‌های کنترل هستند، وظایف شان را آمدیم گفتیم گزارش بدهید.

شما در سال دوم، هنوز سال دوم تمام نشده است، هشت ماه مانده است، اما من امروز به آن‌ها هشدار دادم، که هشت ماه مانده ولی شما روند کارتان نشان نمی‌دهد که در هشت ماه آینده به این نقطه‌ای که تکلیف قانونی تان است برسید، هشدار می‌دهم که تلاش کنید و با جدیت بتوانید باسرعت به آن جا برسانید.

سوال: صدور خودکار مجوز‌ها معطل مانده است، کمیسیون اصل ۹۰ چه کاری می‌خواهد انجام دهد؟

پژمان‌فر: ما ورود پیدا می‌کنیم و آقای نظری کمیسیون ما بودند و راجع به این مسئله گزارش‌هایی دادند و اشکالات و مقاومت‌هایی که در این موضوع وجود دارد تذکر‌هایی دادند، ما پشتوانه موضوع صدور مجوز‌ها و مجموعه‌هایی که در این موضوع مقاومت کنند که جرم انگاری شده است، من از آن‌ها خواستم که از ظرفیت قانونی شان نسبت به دستگاه‌هایی که تمکین نمی‌کنند، استفاده کنند.

سوال: یک سری از دستگاه هاست که به درگاه متصل نشدند، این‌ها هم شامل این ماجرا خواهند شد؟

پژمان‌فر: نمی‌توانند عزیزان ما از ظرفیت قانونی شان استفاده نکنند، باید حتما استفاده کنند تا قانون عملیاتی و اجرایی شود.

سوال: خود وزارت اقتصاد و صدور مجوز‌ها اگر این ترک فعل را گزارش نکند، خودش هم در واقع ترک فعل کرده است؟

پژمان‌فر: بله ما با کسی تعارف نداریم، ما امروز باید به مردم پاسخ دهیم، ما همه مردم، کارگزاران ما خادم مردم هستند، نوکر مردم هستند، در ارتباط بامردم باید پاسخگویی داشته باشند و هیچ کسی و هیچ مطلبی بالاتر از قانون نیست، همه ما ذیل قانون معنا داریم و تا زمانی که قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه در چارچوب قانون حرکت کنند، این‌ها مورد احترام مردم هستند و ما باید با آن‌ها همراهی کنیم والا هیچ کسی بالاتر از قانون نیست و اگر کسی در هر موقعیتی در مقابل قانون بایستد باید با آن برخورد کنیم.

سوال: بیشتر از یک ماه از سال تحصیلی می‌گذرد برخی از والدین دانش آموزان همچنان درمورد تخلفاتی که بعضی از مدارس در مورد شهریه و کمک‌های اضافه‌ای که از والدین می‌خواهند در مورد شهریه سرویس‌های مدارس، بلاخره سوال دارند و شکایت دارند. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به این موضوع آیا ورود کرده است و آیا مردم شکایات شان را به شما دادند؟

پژمان‌فر: این موضوع که این که مردم شکایات شان را به ما بدهند طبیعتا با عده و عده‌ای که ما داریم و تعداد مدارسی که در کشورست طبیعتا ما امکان رسیدگی نداریم و اساسا جایگاه ما هم در این مسائل نیست، اما من این تذکر دادم.

به وزیر آموزش و پرورش هم این تذکر دادم که شما صریحا بروید پشت تریبون اعلام کنید و هرکسی که این کار را نکند متخلف است.

مردم هم متخلف را به دستگاه‌های نظارتی و بازرسی آموزش و پرورش معرفی کنند که با آن‌ها برخورد کنند.