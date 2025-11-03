

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نایب رئیس هیئت نجات غریق استان در جلسه افتتاحیه دوره نجات غریق درجه یک در یاسوج گفت: این دوره آموزشی از امروز به مدت ۱۴روز با هدف توانمندسازی بانوان در زمینه نجات غریق و ارتقای سطح ایمنی در استخر‌ها و سواحل، طی سه روز برگزار می‌شود.

فاطمه توکل پور با اشاره به اهمیت حضور بانوان در عرصه نجات غریق، افزود: برگزاری این دوره با شرکت ۲۲نفر از ناجیان غریق در راستای توسعه فعالیت‌های نجات غریق و افزایش آمادگی بانوان در مواجهه با شرایط اضطراری در محیط‌های آبی است.

توکل پور با بیان اینکه خوشبختانه تاکنون در حوزه بانوان غریقی نداشتیم افزود: شرکت‌کنندگان در این دوره با آموزش‌های تخصصی و عملی، مهارت‌های لازم برای دریافت مدرک نجات غریق درجه یک را کسب خواهند کرد.

وی اضافه کرد: این دوره آموزشی با حضور مربیان مجرب و با رعایت استاندارد‌های ملی نجات غریق برگزار می‌شود.