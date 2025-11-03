بوفه مدارس نقش مهمی در سلامت دانش آموزان دارند
با آغاز سال تحصیلی، توجه به تغذیه سالم دانشآموزان اهمیت پیدا کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛
خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در بازدید از چند مدرسه، مربیان بهداشت تأکید کردند که ملاک انتخاب خوراکیها، نشان سیب سلامت است و خانوادهها نیز باید در تهیه تغذیه به سلامت و تنوع خوراکیها توجه کنند.
نیکدل رئیس اداره سلامت آموزش و پرورش گفت: دستورالعمل تغذیه سالم به همه مدارس ابلاغ شده و بوفهها تنها مجاز به عرضه مواد غذایی تأییدشده هستند.
ایشان، مسئول بهداشت شهرستان بجنورد هم با اشاره به افزایش چاقی در میان دانشآموزان، خواستار نظارت جدیتر مدارس بر عرضه خوراکیهای مجاز شد.
در این میان، مدیران مدارس از اجرای طرحهای تشویقی برای انتخاب خوراکیهای سالم خبر دادند و مسئولان بوفه نیز گفتند با نگاهی مادرانه، سعی میکنند تغذیهای مطمئن و سالم در اختیار دانشآموزان بگذارند.