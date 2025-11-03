به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.براساس اعلام کمیته مرکزی تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه، آقایان اتابک صدیق نمین و عرفان زارع، دانشجویان پزشکی و اصغر اصغری، دانشجوی مهندسی بهداشت محیط و تایماز شیرین زاده، دانشجوی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به عنوان دانشجویان پژوهشگر برتر کشوری (موضوع بند "ک" ماده ۲ آیین نامه ویژه استعداد‌های درخشان) انتخاب شدند.