مدرسه دو کلاسه روستای زرک در شهرستان کوهرنگ افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان گفت:این مدرسه با دو کلاس درس و با زیربنای ۱۱۲ مترمربع همراه با سیستم گرمایشی مدرن و امکانات آموزشی پیشرفته، با مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بانک کشاورزی ساخته شده است.
کریمی افزود: این مدرسه برای استفاده دانشآموزان روستاهای زرک و درهتوت ساخته شده است.
وی افزود: این طرح با هدف تأمین فضای تحصیلی ایمن و استاندارد برای دانشآموزان منطقه ساخته شد.