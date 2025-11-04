به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، فرمانده انتظامی مهدیشهر گفت: : در راستای طرح مبارزه با سوداگران میراث فرهنگی و مقابله با حفاری‌های غیرمجاز، ماموران پاسگاه انتظامی فولادمحله پی بردند تعدادی حفار غیرمجاز در حال فعالیت در این منطقه هستند.

سرهنگ مهدی شهاب الدین گفت: با تلاش پلیس ۳ حفار غیرمجاز به همراه دو دستگاه گنج یاب دیجیتال حرفه‌ای و یک دستگاه گنج یاب دستی دستگیر شدند.

سرهنگ شهاب الدین از معرفی متهمان به مراجع قضایی خبر داد و از شهروندان خواست در صورت اطلاع از حفاری های غیرمجاز مراتب را به پلیس اعلام کنند.