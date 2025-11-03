سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد -یونسکو در چهل‌وسومین کنفرانس عمومی یونسکو در سمرقند ازبکستان، دو عید بزرگ اسلامی فطر و قربان را به رسمیت شناخت.

یونسکو اعیاد فطر و قربان را به رسمیت شناخت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این تصمیم، در پی پیشنهاد جمهوری اندونزی و بر اساس مصوبه دویست و نوزدهمین شورای اجرایی در کنفرانس عمومی به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه، کنفرانس عمومی از مدیرکل یونسکو خواسته است که هر سال پیامی ویژه در گرامیداشت این دو عید بزرگ اسلامی منتشر کند تا اهمیت فرهنگی، اجتماعی و معنوی این مناسبت‌ها در سراسر جهان یادآوری شود.

هدف این اقدام تقویت درک فرهنگی و احترام متقابل، گسترش گفت‌و‌گو و همکاری میان ادیان، ترویج انسجام اجتماعی و شمول‌گرایی در جوامع جهانی و پیشبرد مأموریت یونسکو در پاسداری از اصول کرامت انسانی، برابری و تنوع فرهنگی است.

این اقدام در جهت مأموریت اصلی سازمان یونسکو برای تقویت صلح جهانی و احترام متقابل میان ملت‌ها انجام شده است و به شکلی مؤثر به ایجاد جهانی فراگیرتر و سرشار از احترام کمک می‌کند.

به‌رسمیت‌شناختن اعیاد فطر و قربان در یونسکو، نشانه‌ای از احترام جامعه جهانی به میراث فرهنگی و معنوی است و می‌تواند گامی نمادین در جهت تقویت وحدت و همبستگی جهانی باشد.