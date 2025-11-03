به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره بیمه سلامت تایباد گفت: ۹۰ هزار نفر از جمعیت مناطق شهری و روستایی این شهرستان از بیمه رایگان استفاده می‌ کنند و ماهانه افزون بر ۲ میلیارد ریال به نهادهای درمانگر برای جمعیت یادشده حق بیمه پرداخت می شود.

عبدالقادر قاسمی افزود: بیش از ۱۰۳ هزار نفر از جمعیت ۱۵۱ هزار نفری شهرستان مرزی تایباد تحت پوشش بیمه سلامت هستند و از خدمات درمانی پیش بینی شده بهره مند می‌ شوند.

وی ادامه داد: هر ماه ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه خدمات تشخیصی و درمانی افراد زیر پوشش به ۹۵ موسسه طرف قرارداد در تایباد پرداخت می‌ شود.

فرماندار تایباد نیز گفت: افزایش سطح برنامه های درمانی از سوی بیمه سلامت در مناطق روستایی گامی در راستای توزیع عادلانه خدمات دولت به خانواده های ساکنان مناطق محروم است.

حسین جمشیدی افزود: بهبود سلامت جامعه و کاهش هزینه های درمانی از مهمترین موفقیت های دولت چهاردهم است.

به گفته وی، بهره مندی دهک های اول تا دهم از خدمات رایگان بیمه سلامت برای خانواده های روستایی از سوی دولت اقدامی ارزشمند است.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.