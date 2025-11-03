پخش زنده
امروز: -
رئیس اورژانس استان یزد: قاتل خاموش اولین قربانی امسال خود را گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، میرجلیلی افزود:یکشنبه ۱۱ آبانماه ۱۴۰۴ ساعت ۲۰:۵۴ تماسی مبنی بر مسمومیت با مونوکسید کربن توسط اورژانس ۱۱۵ دریافت و بلافاصله آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.
میرجلیلی گفت: متأسفانه مددجو که اهل روستایی از توابع شهرستان تفت بود قبل از رسیدن آمبولانس فوت کرده بود.
وی ادامه داد:یکی از موارد فوریت در اورژانس، که هر ساله با شروع فصل سرما شاهد آن هستیم مسمومیت با گاز مونوکسید کربن است. این گاز بی رنگ و بی بو، که به قاتل خاموش معروف است هر ساله با آغاز فصل پاییز و استفاده نامناسب از وسایل گرمایشی جان افراد را میگیرد.
رئیس اورژانس استان یزد گفت: در صورت مسمومیت با گاز مونوکسید کربن به سرعت در و پنجرهها باز شود. مصدوم به فضای باز انتقال داده شده و با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته شود.