به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، میرجلیلی افزود:یکشنبه ۱۱ آبانماه ۱۴۰۴ ساعت ۲۰:۵۴ تماسی مبنی بر مسمومیت با مونوکسید کربن توسط اورژانس ۱۱۵ دریافت و بلافاصله آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

میرجلیلی گفت: متأسفانه مددجو که اهل روستایی از توابع شهرستان تفت بود قبل از رسیدن آمبولانس فوت کرده بود.

وی ادامه داد:یکی از موارد فوریت در اورژانس، که هر ساله با شروع فصل سرما شاهد آن هستیم مسمومیت با گاز مونوکسید کربن است. این گاز بی رنگ و بی بو، که به قاتل خاموش معروف است هر ساله با آغاز فصل پاییز و استفاده نامناسب از وسایل گرمایشی جان افراد را می‌گیرد.

رئیس اورژانس استان یزد گفت: در صورت مسمومیت با گاز مونوکسید کربن به سرعت در و پنجره‌ها باز شود. مصدوم به فضای باز انتقال داده شده و با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته شود.