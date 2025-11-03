پخش زنده
مجتمع پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت ۳۰ هزار قطعه در بخش چترودکرمان، با حمایت مالی صندوق کارآفرینی امید، به بهره برداری رسید.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، این طرح در روستای رحیمآباد با سرمایهگذاری کل ۱۰۰ میلیارد ریال و در چارچوب تفاهمنامه همکاری صندوق کارآفرینی امید و بنیاد برکت اجرا شده است.
در این مراسم، محسن ضیایی مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، با تأکید بر اهمیت حمایت از طرحهای کوچک و متوسط در مناطق روستایی گفت: هدف صندوق، توانمندسازی روستاییان از طریق ارائه تسهیلات حمایتی و ایجاد زنجیرههای تولید است تا ارزش افزوده در مناطق کمتر برخوردار باقی بماند.
اصغر رحیمآبادی، کارآفرین این مجموعه نیز در حاشیه مراسم افتتاح با اشاره به اشتغالزایی مستقیم برای چند نفر از اهالی روستا گفت: اجرای این طرح نقش مؤثری در توسعه اشتغال پایدار و رونق تولید در منطقه دارد و ظرفیت آن در آینده قابل توسعه است.
مجتمع پرورش مرغ گوشتی روستای رحیمآباد در ۵۰ کیلومتری شهر کرمان واقع است.